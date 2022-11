Nisi v redu? Pridruži se skupnosti in najdi pravo rešitev

Popolnoma običajno je, da se kdaj znajdeš na tleh, da imaš občutek, da so se nad tabo zgrnili temni oblaki in da se vse slabo dogaja samo tebi.

Sodobna družba in vsakodnevni pritiski, ki so z njo povezani, namreč nemalokrat porušijo naše duševno ravnovesje in nas lahko pahnejo v obup. In ko začutimo moč brezna, je čas, da se odzovemo – poiščemo prave odgovore in kompetentne sogovornike, ki nas bodo spet izvlekli na površje.

V redu je, če kdaj nisi v redu. Če te stisne tesnoba, ohromi stres ali prestrašijo slabi odnosi s prijatelji. »Maš to!« Sledi profilu @_mas_to na Instagramu, kjer je nastala prava skupnost, v kateri sodelujejo tudi strokovnjaki. Preveri uporabne vsebine, poveži se s prijatelji, ki so se znašli v podobnih okoliščinah, in izboljšaj kakovost svojega življenja. PRIDRUŽI SE SKUPNOSTI

Maš to! je nova skupnost v našem prostoru, ki želi povezati in pomagati vsem tistim, ki se tako ali drugače ne počutijo v redu. FOTO: Shutterstock

Kakšen je tvoj dan?

Skrb za duševno zdravje mora postati tako pomembna, kot je vsakodnevna nega telesa. Na žalost pa prepogosto zanemarjamo svoje počutje in se prehitro sprijaznimo z dejstvom, da smo pač drugačni. Da se v družbi ne počutimo dobro. Da smo utrujeni, izčrpani in brez jasnih ciljev za prihodnost. In želje, da bi sploh naredili pravi korak k spremembam.

»Včasih je potreben le majhen korak, da začnemo novo poglavje in v svoje življenje sprejmemo mir. Včasih so potrebni daljša pot, pogum in vztrajnost. Ni pomembno, kakšni izzivi so na poti, pomembno pa je, da se odločimo in se z njimi spoprimemo. Ker smo ljudje bitja odnosov in ker tudi ti zdravijo, je pomembno, da si človek dovoli poiskati pomoč. Ne nazadnje je lahko ravno odnos s terapevtom ključni za vzpostavitev nove ravni življenja,« je prepričana dr. Anja Kovačič, doktorica znanosti na področju zakonske in družinske terapije, terapevtka medicinske hipnoze in certificiran NLP Coach. Je tudi ena od strokovnjakinj, ki so se vključili v projekt Maš to!, s katerim v Zavarovalnici Sava želijo pokazati, da duševne stiske niso več tabu, ampak nasprotno – potrebujejo še več naše pozornosti in so tako nedvomno med najpomembnejšimi temami sodobne družbe.

Nekje je torej treba začeti in v skupnosti, ki jo predstavlja projekt Maš to!, so takšni koraki veliko lažji.

S projektom Maš to! želijo v Zavarovalnici Sava postati kompetenten sogovornik mladim in mlajšim odraslim ter jim v pravem trenutku dati prave in najbolj koristne nasvete. FOTO: Shutterstock

Stres, tesnoba, konfliktni odnosi …

… nizka samopodoba, depresija, izgorelost, strahovi … Številni mladi in mladi odrasli se vsak dan spoprijemajo z različnimi duševnimi težavami, ki se lahko pojavijo praktično čez noč ali se kopičijo v naši podzavesti tako dolgo, dokler nenadoma ne planejo na površje, pokažejo zobe in posameznika ugrabijo kot talca.

»Rad/-a bi bila/-a drugačen/-na.«, »Pri sebi me večino časa nekaj moti.«, »Drugim zagotovo nisem zanimiv/-a.«, »Nisem dovolj dober/-a …«.

To so najpogostejše misli nekoga, ki se zaradi slabe samopodobe težko spopada z zunanjim svetom. In če takšnim mislim preveč verjamemo, lahko oblikujemo nezdrav odnos sami s seboj. »Samopodoba vpliva na naša čustva, notranje počutje, doživljanje sebe, odnose z drugimi, odločitve, ki jih sprejemamo, in na smer, v katero peljemo svoje življenje. V svojem vsakdanu delujemo v skladu s tem, kakšni mislimo in verjamemo, da smo. Če smo prepričani, da nismo dovolj zanimivi za druge ljudi, bomo težje navezovali stike in se v družbi držali bolj zase. Če verjamemo, da smo zmožni doseči svoje cilje, bomo bolj delovali v smeri tistega, kar si želimo, in podobno,« pojasnjuje Kaja Strniša iz BRST psihologija, ki je tudi del ekipe strokovnjakov v projektu Maš to!. V svojem zapisu na spletni strani projekta ob tem svetuje: »Če je naša samopodoba v določenem trenutku šibka, jo lahko krepimo s pomočjo različnih tehnik in pristopov. Včasih niti ne potrebujemo veliko, da se v sebi počutimo boljše in zgradimo zdravo podobo o sebi.«

Popolnoma običajno je, da se kdaj znajdeš na tleh, da imaš občutek, da so se nad tabo zgrnili temni oblaki in da se vse slabo dogaja samo tebi. FOTO: Shutterstock

Izjemen uničevalec našega psihičnega in telesnega zdravja je stres, ki se je vključil v različne pore našega življenja. Zelo zgodaj ga danes občutijo tudi mladi odrasli. Tudi stresu moramo pravočasno napovedati vojno, saj lahko povzroči številna obolenja: prebavne motnje, motnje srca in ožilja, dihal, slabenje imunskega sistema …

»Ko pri sebi prepoznamo simptome stresa, je najpomembnejše, da se ga začnemo zavedati in ga ne zanikamo. Bolj kot ima oseba izdelane strategije spoprijemanja, lažje bo ujela ravnotežje, kar pomeni, da tudi če se bodo pojavile začasne težave, zanjo ne bodo tako usodne,« svetuje Elena Vižintin iz Društva Kameleon, ki so s svojimi nasveti in strokovno pomočjo tudi vključeni v program Maš to!

Se najdeš v kateri od zgoraj navedenih težav? Potrebuješ kakšen nasvet, strokovno pomoč ali zgolj pogovor? PRIDRUŽI SE SKUPNOSTI

Maš to! Zate, zame in za vse druge

Maš to! je pravzaprav nova skupnost v našem prostoru, ki želi povezati in pomagati vsem tistim, ki se tako ali drugače ne počutijo v redu. Je tudi svojevrstno gibanje, ki spodbuja mlade, naj se odzovejo in si poiščejo pomoč.

S projektom Maš to! želijo v Zavarovalnici Sava postati kompetenten sogovornik mladim in mlajšim odraslim ter jim v pravem trenutku dati prave in najbolj koristne nasvete.

Njihova obljuba je jasna: mladim odraslim ponuditi pomoč pri spoprijemanju z vsakodnevnimi psihičnimi izzivi in duševnimi stiskami, ki postajajo vse bolj pereča problematika. Prav zato so se povezali s številnimi s partnerji, ki so izkušeni strokovnjaki z večletnimi izkušnjami na področju duševnega zdravja, ter društvi za psihološko svetovanje.

Spoznaj projekt Maš to! In se pridruži njihovi Instagram skupnosti.

Naročnik oglasne vsebine je Zavarovalnica Sava