Nogomet proti vojni v času vojne

Kijevski Dinamo je predvčerajšnjim klecnil na zadnji stopnički pred skupinskim delom lige prvakov, toda klub iz ukrajinske prestolnice tekmovanj ne bo nadaljeval le v evropski ligi, ampak tudi na domačem nogometnem prvenstvu. Čeprav v tej vzhodnoevropski državi že več kot pol leta divja vojna, so v torek začeli tekme v tamkajšnji premier ligi.

»To prvenstvo bo edinstveno v zgodovini,« je dejal Andrej Pavelko, predsednik Ukrajinske nogometne zveze. »Nogomet proti vojni v vojnih razmerah. Nogomet za mir,« je dejal in dodal, da se zaveda, da bo glavni problem lige zagotavljanje varnosti vseh udeležencev. Zveza je po njegovih besedah sprejela varnostne protokole, o katerih so se dogovorile vojska, varnostne sile in lokalne oblasti.

Pravila igre

Ure in stadioni, na katerih bodo potekale tekme, ne bodo znani vnaprej, prav tako na tekmah ne bo navijačev, bo pa zato vsakokrat navzoč velik vojaški kontingent. Če se bo oglasila sirena za zračno nevarnost, se bodo morali vsi udeleženci odpraviti v zaklonišča, ki so zgrajena v radiju 500 metrov okoli vsakega stadiona. Velja tudi pravilo, da ob prekinitvi tekme, če vrnitev na igrišče ni mogoča, obvelja trenutni izid. Za vnovičen zagon lige se je menda zavzel tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski: »Z Zelenskim sem osebno govoril o tem, da je ponovni zagon lige pomemben za ljudi, da jih malo razvedri. Prirejanje nogometnih tekem med vojno ni le šport, temveč dokaz poguma naših ljudi, njihovega duha in želje po zmagi,« je dejal Pavelko.

Nastopu v prvi ligi sta se morala odreči edinole kluba iz Mariupolja in Černigova. FOTO: Dimitar Dilkoff/AFP

Na prvenstvu nastopa 16 moštev, med njimi Šahtar iz Donecka in Zorya iz Luganska, ki je na prvem srečanju s 3: 1 ugnala Vorsklo. Pred uvodom derbija med Šahtarjem in Metalistom iz Harkova, ki je potekal v Kijevu in se končal brez golov, so namenili minuto molka vsem vojnim žrtvam, eden od ranjencev iz vojnega spopada pa je imel čast, da je na tekmi simbolično prvi podal žogo s sredine igrišča.

Optimizem ne pojenja

Nastopu v prvi ligi sta se morala odreči edinole kluba iz Mariupolja in Černigova, je pa zato situacija toliko slabša med nižjeligaši. Več kot dvajset ekip je bilo prisiljenih začasno prekiniti svoje dejavnosti ali celo razpustiti klub. Druga ukrajinska liga naj bi se začela prihajajoči konec tedna, vendar je še vedno veliko negotovosti. Pravzaprav niti prvoligaška srečanja ne potekajo tako gladko, kot bi si Ukrajinska nogometna zveza želela. Tekmo med Lvovom in Minajem so morali iz varnostnih razlogov prestaviti, četudi oba kluba prihajata iz zahodnega, varnejšega dela države, kjer bodo sicer odigrali večino tekem.

Na prvenstvu nastopa 16 moštev, med njimi Šahtar iz Donecka. FOTO: Gleb Garanich/Reuters

Toda optimizem ukrajinskih nogometnih profesionalcev – v teh časih pa predvsem zanesenjakov – kljub vsemu ne pojenja. »Hvala bogu in ukrajinski vojski, da se nogomet v Ukrajini nadaljuje. S športom bomo lahko pokazali moč našega naroda,« je dejal Roman Grigorčuk, trener Černomorca. Pavelko pa je potegnil vzporednice s slavno »tekmo smrti«, ki je bila odigrana, ko je bila Ukrajina leta 1942 pod nemško okupacijo, a opozoril na ključno razliko. »Naše tekmovanje ni zgodba o smrti, ampak o življenju.«