Nova dobrodelna afera princa Charlesa

Ko je bil britanski prestolonaslednik princ Charles z vojvodinjo Cornwallsko na srečanju voditeljev držav Skupnosti narodov v Ruandi, je na Otoku odjeknila vest, da je od nekdanjega katarskega premiera, šejka Hamada bin Džasema al Tanija, osebno med letoma 2011 in 2015 prejel donacije v višini tri milijone evrov, in to kar v gotovini.

Po poročanju Sunday Timesa, ki ga povzemajo številni britanski mediji, je bodoči kralj na enem od srečanj v svoji rezidenci Clarence House prejel denar v ročni torbi pa tudi vrečkah prestižne veleblagovnice s Piccadillyja Fortnum & Mason. Toda (za zdaj) ni dokazov, da bi bila plačila nezakonita. Sicer pa je 62-letni sorodnik katarske vladajoče družine, čigar osebno premoženje je ocenjeno na okoli milijardo evrov, dobil vzdevek »mož, ki je kupil London«. Od leta 2000 do 2013 je nadziral vrsto odmevnih naložb v Harrods, znamenito stolpnico Shard (ki je v 95-odstotni lasti Katarja), londonsko olimpijsko vas in hotel s petimi zvezdicami InterContinental Park Lane.

Iz Clarence Housa so se odzvali z izjavo, »da so bile dobrodelne donacije, prejete od šejka Hamada bin Džasema, takoj posredovane eni od prinčevih dobrodelnih organizacij, ki je izvedla in zagotovila vse ustrezne in pravilne postopke«. Ta organizacija je bil dobrodelni sklad valižanskega princa, ki si od leta 1979 prizadeva za izboljšanje življenja in izgradnjo trajnostnih skupnosti, sredstva pa namenjajo za ohranitev narave, izobraževanje, zdravje in socialno vključenost.

Zahtevali bodo preiskavo

V skladu so za Sunday Times poudarili, da so odgovorni presodili, da je donator legitimen. Toda protimonarhično naravnana skupina Republic je najavila, da bo zahtevala preiskavo. Kritiki bodočemu kralju očitajo neprimerno etično držo, saj se je s šejkom srečal zasebno, srečanja ni najavil oziroma razkril, katarski šejk pa je za povrhu deležen še resnih obtožb glede človekovih pravic pa tudi glede njegovih interesov v Združenem kraljestvu, najava Guardian.

Druga prinčeva dobrodelna ustanova – Prinčeva fundacija –, ki se ukvarja z izobraževanjem in združuje več prinčevih dobrodelnih organizacij, je v preiskavi metropolitanske policije in vladne komisije za dobrodelne organizacije, saj naj bi njen nekdanji izvršni direktor Michael Fawcett za savdskega poslovneža in milijarderja Mahfuza Mareia Mubaraka bin Mahfuza pomagal pridobiti britansko državljanstvo in viteški naziv v zameno za donacije v višini 1,5 milijona funtov. Z redom britanskega imperija (CBE) je bil odlikovan leta 2016. Domnevne nepravilnosti, o katerih je prav tako poročal časnik Sunday Times, je savdski milijonar zanikal, princ pa naj zanje ne bi vedel. Zavezal se je tudi sodelovanju v preiskavi.