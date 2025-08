Novi dom starejših v Izoli – na zelenih Livadah

»Najbolj pomembno se nam je zdelo, da dom za starejše postane mestotvoren objekt. Starejši so najbolj aktivni uporabniki javnih storitev, mesto uporabljajo vsak dan. Zaradi njih živijo tržnice in javni prevoz, zelo skrbijo tudi za svoje okolje. Naša družba se stara in starejših ne smemo odrinjati na rob v podeželske dvorce in domove na cenejših parcelah zunaj mesta, kot smo jih pred desetletji,« je prepričan arhitekt Lenart Piano iz biroja Pilot projekt. Skupaj s sodelavci iz Curk arhitekture je zasnoval novi dom starejših na Livadah v Izoli, ki je prepričal žirijo na javnem natečaju.

Po sogovornikovih besedah pri nas v nasprotju z zahodno Evropo ne poznamo razlike med domom, namenjenim bivanju starejših, ki še lahko skrbijo zase, in domom, namenjenim skrbi za starejše. To je združeno v eni instituciji, zaradi česar se domov za starejše še vedno drži stigma in tudi zato se ljudje zelo pozno odločajo za bivanje v teh domovih, kar posledično pomeni, da pridejo sem stanovat, ko so že precej obnemogli. Tako je tudi obremenitev zaposlenih primerno večja. Z arhitekturno zasnovo so želeli vse to preseči.