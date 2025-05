Ljubljanski urbani tuš razdvaja mesto

V nadaljevanju preberite:

»Predimenzionirana, ne sodi na to lokacijo, vse skupaj je videti, kot bi se neznani leteči predmet spustil na tlakovana tla, skulptura, v kateri se zrcali mestna politika ...« so opazke, ki jih je slišati o novi ljubljanski vodni skulpturi v neposredni bližini Name in Konzorcija. Že v fazi načrtovanja Slovenske ceste pred dobrim desetletjem so arhitekti predvideli umestitev javne plastike, ki bi prostoru dodala dodatno vsebinsko in oblikovno vrednost, javni natečaj je bil zaključen pred devetimi leti, danes je projekt po načrtih arhitektov Primoža Boršiča in Mojce Kocbek izveden, a uradno še ni odprt.

Kot poudarjajo naši sogovorniki – arhitekti in strokovnjaki s področja prostora – ima instalacija svoje pravo mesto, njeno simbolno sporočilo pa lahko razumemo vsi; da je voda dragocen vir. Pomembna komponenta je tudi tehnološke narave. A vsaka nova stvar je za meščane šok, predvsem bo treba počakati, da bo fontana v funkciji in bomo videli, čemu je namenjena. Ali kot se je za svoja pretekla leta na položaju mestnega arhitekta oziroma podžupana spominja Janez Koželj: »V naši družbi so zelo slabo sprejete vse spremembe, med mojim službovanjem na občini je bilo vse, kar smo naredili, narobe.«