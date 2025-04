Stara domačija bo novo domovanje za starejše

V nadaljevanju preberite:

»Pri tem projektu je šlo za splet srečnih okoliščin. Najprej zato, ker majhen kraj ne potrebuje veliko občinskih stanovanj in tako ni bila nujna invazivnejša novogradnja. Ureditev stanovanj v stari zgradbi ohranja identiteto kraja oziroma lokalne skupnosti, in čeprav ni bil najcenejši projekt glede na ceno kvadratnega metra, je močno simbolno dejanje tako občine, ki je s tem ohranila anonimno vaško tkivo, kakor tudi države, ki se zaveda, da je treba oskrbo starejših na podeželju graditi na zelo razpršeni mreži,« je začel arhitekt Matej Blenkuš uvod v zgodbo Bratuševe domačije v Bistrici ob Sotli. Ta ima po prenovi tri oskrbovana stanovanja in eno za mlado družino.

Kakšna je izkušnja lokalne skupnosti? Župan Bistrice ob Sotli Franjo Debelak je odgovoril, da si že ves čas županovanja prizadeva za ohranjanje kulturne dediščine, saj je velika dragocenost. »Te stvari niso nastale z danes na jutri, zato jih je treba negovati. Res je, da so prenove praviloma dražje od novogradenj, a med njimi je velika razlika, zlasti v majhnem kraju. Če bi hiša, zdajšnji hostel Gabrovka, tako je bilo načrtovano pred mojim županovanjem, postala parkirišče, bi bil ta prostor prazen in brez vsebine. Hostel lepo živi, gostje se v njem dobro počutijo, prinaša tudi poslovni uspeh, čeprav to ni najpomembnejši vidik,« je poudaril.