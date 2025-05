Novost, ki združuje vrhunsko estetiko, moderno obliko in uporabnost

Začetki obrtniške dejavnosti podjetja segajo v leto 1982, že 35 let pa je podjetje organizirano kot družba z omejeno odgovornostjo.

Poleg zanesljive ekipe zagotavljajo tudi visoko kakovost storitev in materiala proizvodov, hitro ter kakovostno montažo, svetovanje in celovite rešitve.

FOTO: Petre šotori

Podjetje Petre šotori – hale d. o. o. je poleg ponudbe skladiščnih šotorov in hal z aluminijastimi konstrukcijami tudi eden največjih slovenskih ponudnikov kakovostnih prireditvenih, VIP in drugih šotorov različnih dimenzij, pagod, paviljonov, hitro sestavljivih paviljonov, odrov, podov, catering opreme in drugih komponent za uspešno izvedbo najrazličnejših prireditev in dogodkov, v svoji ponudbi pa imajo tudi program za zaščito in varovanje.

FOTO: Petre šotori

Razpolagajo z več kot 80.000 m2 prireditvenih in skladiščnih šotorov za najem. Na Vranskem, kjer je sedež podjetja, si je možno ogledati njihove referenčne objekte; skladiščne šotore, poslovno-skladiščno halo in prireditvene šotore.

Nenehno se prilagajajo spremembam na trgu, dnevno načrtujejo in udejanjajo nove ideje ter skrbijo za zadovoljstvo svojih strank.

FOTO: Petre šotori

V podjetju imajo že več let vpeljana standarda kakovosti: ISO 9001 in ISO 14001, ponašajo pa se tudi z odličnimi bonitetnimi ocenami ter številnimi nagradami in priznanji s področja poslovanja.

Poleg slovenskega trga so močno zastopani tudi na avstrijskem, hrvaškem in v Italiji.

Zadnja novost, ki so jo uvedli, je šotor Vento z atiko – edinstven, eleganten šotor z videzom dvorane in je namenjen najrazličnejšim VIP dogodkom.

Podjetje Petre d. o. o. poleg nenehnega razvoja na področju prireditvenih in skladiščnih šotorov v svoje poslovanje tudi redno uvaja in nadgrajuje digitalizacijo. Pri delu sledijo zelenim trendom, prizadevajo si za ohranjanje okolja, izobraževanje zaposlenih, partnerske odnose, posebno skrb pa namenjajo tudi dobaviteljem in odnosom do strank.

FOTO: Petre šotori

Verjamejo v svojo vizijo, storitve, izdelke, zaposlene in v blagovno znamko Petre, kar je ključ do uspeha.

Decembra letos bo podjetje praznovalo 35 uspešnih let obstoja in razvoja.

FOTO: Petre šotori

Naročnik oglasne vsebine so Petre šotori – hale d.o.o.