Kako krepiti zdravje in dobro počutje s spletnim orodjem PKMO

Kostno-mišična obolenja in psihosocialna tveganja pri delu, med njimi tudi stres, so že desetletja glavni vzrok za bolniški stalež, dolgotrajne odsotnosti z dela, delovne invalidnosti in prezgodnja upokojevanja.

Pridobimo več koristnih nasvetov za preprečevanje kostno-mišičnih obolenj in psihosocialnih tveganj pri delu z uporabo brezplačnega spletnega orodja: www.pkmo.si

FOTO: NIJZ

PKMO spletno orodje sta izdelala NIJZ in Fakulteta za vede o zdravju Univerze na Primorskem v okviru projekta »Promocija aktivnosti za preprečevanje kostno-mišičnih obolenj in psihosocialnih tveganj pri delu – PKMO«, ki ga financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti RS ter Evropski socialni skladi.

