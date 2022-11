Odkrijte okuse, ki so jih pripravili mojstri slovenske kulinarike

V kulinariki ni dilem: k dobri jedi se vedno prileže vrhunsko izbrano vino. In vino ni le odlična dopolnitev vrhunskega obroka, lahko je tudi odločujoča sestavina, ki bo vrhunsko kreacijo povzdignila na čisto novo raven. Vino jed obogati z nepogrešljivo aromo, ji doda kanček kisline, črno vino pa krožniku doda še kanček umetniškega navdiha.

Je vsako vino primerno za kuhanje? Tako kot pri izbiri sestavin, ki jih boste uporabljali pri pripravi jedi, naj velja tudi pri vinu enako pravilo: bolj kakovostno bo vino, boljša bo jed. Slabo vino bo vašo jed lahko celo pokvarilo, saj bo uničilo osnovne okuse, namesto da bi jih poudarilo.

Kako se vino povezuje z vrhunsko slovensko kulinariko

Tudi najvidnejši slovenski kuharski mojstri pri svojih kulinaričnih mojstrovinah pogosto iščejo navdih v okolici. In ker je Slovenija vinorodna dežela, so okusi, ki jih lahko predstavijo s pomočjo izbranega vina, resnično neprecenljivi.

Kako pomembno je povezovanje z vrhunsko kulinariko, se zelo dobro zavedajo tudi v Kleti Brda, kjer so ob 30. obletnici njihove priznane in večkrat nagrajene linije Bagueri superior razvili prav poseben kulinarični projekt. Pod geslom Napolnimo življenje z vrhunsko kakovostjo povezujejo vrhunska vina Bagueri superior z vrhunsko svetovno kulinariko.

Krožnik chefa Dejana Mastnaka iz gostilne Tri lučke. FOTO: Klet Brda

S kulinaričnimi mojstri iz izbranih vrhunskih restavracij Slovenije, Italije, Hrvaške, Srbije, ZDA in Kitajske so pripravili recepte za njihove paradne jedi, ki se najbolje spajajo z enim izmed vin kolekcije Bagueri superior.

Vina Bagueri superior so prisotna v številnih vrhunskih restavracijah v najrazličnejših delih sveta. O njihovi svetovljanski naravi priča dejstvo, da jih kot vinsko spremljavo vrhunske kulinarike srečamo v najboljših evropskih, azijskih in ameriških restavracijah.

Preverite vrhunske kulinarične recepte

Vrhunsko kulinarično izkušnjo pa bi radi pričarali tudi vam, zato so s skrbno izbranimi domačimi in tujimi restavracijami pripravili nekaj vrhunskih krožnikov, ki se idealno ujemajo z vini Bagueri superior.

V nadaljevanju lahko preverite recept chefa Sebastijana Kovačiča iz Hiše Torkla.

RECEPT: Goveji file z gosjimi jetri, pečeno polento in omako iz merlota

Polenta: Skuhamo polento v razmerju 1:5 in jo na koncu obogatimo z maslom in parmezanom. Ko se ohladi, odrežemo kose v veličini mesa.

Goveji file: Za eno osebe računamo približno 200 g lepega uležanega mesa. Meso na vroči ponvi popečemo z obeh strani, nato pa v ponev dodamo maslo, česen in rožmarin ter zalivamo s tem. Na koncu ga posolimo in zavijemo v folijo, da se spočije.

Račja jetra: Račja jetra na hitro popečemo v ponvi, pozneje pa v isti ponvi popečemo tudi polento.

Omaka iz merlota: Vzamemo pol žlice rjavega sladkorja in ga karameliziramo. Nato ga zalijemo z vinom in zreduciramo, na koncu dodamo maslo.

Vinska spremljava: merlot Bagueri

V sodelovanju z vrhunskimi vini Bagueri je nastalo še veliko izvirnih in prefinjenih receptov, ki jih lahko zlahka ustvarite tudi doma.

30 let vrhunske kakovosti z vini Bagueri superior

Trideset let je že minilo od prve polnitve linije vin Bagueri iz Kleti Brda. V tem času so postala svetovljanska vina, ki jih strežejo v izbranih restavracijah v 29 državah sveta. Kot vinsko spremljavo vrhunske kulinarike jih tako srečamo v številnih evropskih, azijskih in ameriških restavracijah.

Nepogrešljiva so tudi v domači shrambi ali vinski vitrini, večkrat pa se zaradi svoje unikatne podobe in odlične vsebine znajdejo tudi kot osebno ali protokolarno darilo.

FOTO: Klet Brda

Vina Bagueri so ime dobila po Silveriju de Baguerju, grofu katalonskega rodu, zadnjemu lastniku gradu Dobrovo, ki je v Brdih v začetku 20. stoletja utiral pot suhim in stekleničenim vinom.

Kolekcija šestih sort vin zajema v lesu zorjena suha vina super premium segmenta, ki premikajo mejnike v pridelavi strukturnih vin. Ustvarjena so bila za kulinarično spremljavo izbranih jedi in še danes se v tej vlogi najbolje znajdejo.

Vina Bagueri superior so zrela, strukturno bogata, a elegantna vina, ki so prepričala številne vinske ocenjevalce na domačih in mednarodnih ocenjevanjih, kjer smo osvojili več kot 250 vinskih odličij, med njimi so tudi številni šampionski nazivi, še posebej je treba omeniti rebulo Bagueri superior, ki je leta 2013 osvojila prestižno nagrado decanter ter dobila 97 točk od sto in platinasto medaljo.

Skrbno izbrani vinogradi in trajnostna pridelava

Le nekaj deset hektarov najkakovostnejših vinogradov celotnega območja Goriških brd izpolnjuje stroge kriterije za pridelavo vin Bagueri superior, kjer družinski vinogradniki Kleti Brda sledijo smernicam trajnostne pridelave.

Ključ za doseganje izjemne kakovosti grozdja za pripravo zmagovalnih vin je poleg izbora najboljših leg tudi v skrbni in ustrezni obdelavi vinogradov. Gre po večini za vinograde optimalne starosti – nekje med 15 in 30 let. Vinogradi so zatravljeni, ustrezno prehranjeni in nadvse skrbno obdelani.

