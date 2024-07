Odličnost v implantologiji: zakaj imamo danes tako dobre rezultate

Ko danes iščemo storitve, ki bi popolnoma zadovoljile naša merila izpopolnjenosti, nas nedvomno vodi želja po odličnosti. To je raven, ki jo v sodobnem vsakdanjiku iščemo na različnih področjih. Ko gre za naše zdravje, počutje in ne nazadnje dober videz, pa je odličnost še kako pomembna.

In prav to področje je priznani zobozdravnik in implantolog iz Zagreba dr. Zdenko Trampuš pilil vse življenje. Najprej z učenjem, izpopolnjevanjem svojega znanja po vsem svetu in nato še z iskanjem navidezno še tako nepomembnih detajlov, s katerim bi mu uspelo zgraditi kliniko po meri svojih dragocenih pacientov. In pri tem ga je vseskozi vodila želja po odličnosti. »Odličnost v medicini je vprašanje, ki si ga sploh ne bi smeli zastavljati, saj je temelj vsega človek in njegovo zdravje. Glede na to, da smo zaprisegli, so pri samem delu na prvem mestu odličnost ter visoka moralna in etična načela. Šele potem vse drugo,« je prepričan dr. Trampuš in prav na podlagi te njegove načelnosti je nastala klinika, ki jo poznajo tako na Hrvaškem kot v širši jadranski regiji. Ortoimplant Dental Spa je edinstveno okolje, v katerem prevladujejo strokovnost, napredek in empatija. In to je tista odličnost, na kateri že 30 let gradi dr. Trampuš.

dr. Zdenko Trampuš na leto opravi 600 implantoloških in več kot 300 kirurških posegov. FOTO: Blaž Samec

Odličnost, ki temelji na strokovnosti

Dr. Zdenko Trampuš je vodilni hrvaški strokovnjak na področju implantologije. Diplomiral je na Stomatološki fakulteti Univerze v Zagrebu, dodatno se je strokovno izpopolnjeval na stomatoloških klinikah v ZDA, na Portugalskem in v Italiji. Izjemno pozornost si je pridobil zlasti z uvajanjem najsodobnejših tehnologij in metod v svojo stomatološko prakso, strokovno kariero pa je posvetil predvsem vračanju nasmeha brezzobim pacientom in tistim ljudem, ki so že popolnoma izgubili upanje, da bodo še kdaj blesteli s prekrasnim nasmehom.

Zanj so največji izziv težki primeri in pacienti, ki pridejo do njega takrat, ko so drugi strokovnjaki nad njimi že obupali. Ali pa takšni, ki so se že sprijaznili s tem, da bodo zadnja leta svojega življenja trpeli zaradi nerodne zobne proteze.

Njegova priljubljenost in seveda strokovnost se kažeta v osupljivi statistiki: na leto opravi 600 implantoloških in več kot 300 kirurških posegov. Njegovo ordinacijo je obiskalo tudi več tisoč pacientov. »Nobena skrivnost ni, da obstaja močna povezava med kliniko Ortoimplant Dental Spa in pacienti, ki prihajajo k nam iz Slovenije. Slovenski pacienti prihajajo po zanesljive informacije o svojem ustnem zdravju in se na podlagi teh najpogosteje odločajo za poseg v naši ambulanti. Slovenski bolnik želi imeti varnost in zaupanje v svojega zdravnika in kirurga. Kolikor sem videl in slišal od svojih dragih pacientov, je pomembno, da imajo vse informacije o svojem zobnem zdravju ter da pri zdravljenju ni presenečenj in skritih stroškov. Mislim, da je za bolnike, ki prihajajo iz Slovenije, najpomembnejša poštenost na vseh ravneh.«

Z inovativnimi metodami rešujejo brezzobost pri še tako zahtevnih primerih. FOTO: Blaž Samec

Odličnost, ki temelji na inovativnih pristopih

Zobozdravstvo se je v zadnjih 10–15 letih močno spremenilo, tudi zaradi genialnih pristopov, ki so jih uvedli v kliniki Ortoimplant Dental Spa. Klasične proteze in zobne mostičke so nadomestili inovativni zobni vsadki, primerni tudi za paciente, ki še pred leti niso bili primerni kandidati za implantate.

Z metodo zobnih vsadkov All-on-4 lahko ekipa dr. Trampuša zagotovi popolno rekonstrukcijo zobne vrste s samo štirimi vsadki, ki se vgradijo v zgornjo ali spodnjo čeljust, včasih pa tudi v obe. Zobni niz je digitalno oblikovan, kar omogoča odlično rekonstrukcijo zob.

Če je kostnine v zgornji čeljusti premalo, kar je bil pogost razlog, da pacienti niso dobili zobnih vsadkov, imajo v kliniki Ortoimplant še eno revolucionarno rešitev: zobne vsadke Zygoma, ki se vstavljajo v lično kost, kjer je dovolj opore za njihovo namestitev. Ti vsadki so lahko dolgi do 60 milimetrov.

Poleg Zygome so pacientom na voljo pterigoidni vsadki, pri katerih se izkoristi preostala čeljustna kost kot sidrišče, pa tudi subperiostalni vsadki, ki niso vgrajeni neposredno v čeljustno kost, temveč se na kortikalno kost vsadi titanski okvir, pritrjen s titanskimi vijaki.

Z metodama All-on-4 in Zygoma All-on-4 ter pterigoidnimi in subperiostalnimi vsadki ni več razloga za nošenje neudobnih in zastarelih protez, ki zmanjšujejo kakovost življenja.

​Accelerated Osteogenic Orthodontics (AOO) predstavlja inovativno metodo v ortodontiji. FOTO: Ortoimplant Dental Spa

Ne le na področju zobnih vsadkov, odličnost se izraža na vseh drugih segmentih zobozdravstva. Z inovativnimi pristopi so se lotili tudi ortodontskega zdravljenja. Njihova posebnost je, da poleg klasične ortodontske terapije uporabljajo metodo AOO. Gre za inovativno metodo, ki konkretno skrajša trajanje ortodontskega zdravljenja.

Ta posebna tehnika omogoča hitrejšo korekcijo zobnih nepravilnosti že po nekaj tednih, kar je prednost za paciente, ki imajo veliko socialnih interakcij ali morajo pogosto nastopati v javnosti.

Metoda AOO temelji na ciljni obdelavi čeljustne kosti in pospešenem osteogenem preoblikovanju. Med postopkom oralni kirurg izreže majhne utore v kosti okoli zoba in to območje telo kmalu samostojno remineralizira. Dokler se utori popolnoma ne zacelijo, se zobje pospešeno ravnajo s pomočjo nosilcev.

Napredek pri popravljanju položaja zob je viden že v prvih štirih tednih postopka, medtem ko se po treh do šestih mesecih zobje povsem postavijo v želeni položaj.

Metoda AOO odpira vrata novim možnostim v ortodontiji, saj zagotavlja hitrejšo in učinkovitejšo korekcijo nepravilnosti zob z minimalnim delovanjem sile ter možnost obnove kostne strukture in dlesni.​

»Tudi v naslednjih petih, desetih letih bomo usmerjeni v odličnost. Še naprej bomo usmerjeni k pacientu – pri nas bo vedno dobil tisti dodatni bonus – predtretma in potretma, kar je zelo pomembno za spremljanje rezultata. Navsezadnje pacient dobi dolgotrajno, torej dolgoročno varnost, da bosta protetično delo in implantologija delovala dobro in zelo dolgo. Naša osnova je komuniciranje preko naše PR službe, izobraževanje pacientov, kako vzdrževati in skrbeti za protetično delo, kako skrbeti za higieno in koliko to vpliva na sam protetični del in na ustno zdravje.« (dr. Zdenko Trampuš)

FOTO: Blaž Samec

Odličnost, ki temelji na empatiji in skrbi za vsakega pacienta

Ne nazadnje: pri zasnovi svoje inovativne klinike je dr. Trampuš ves čas imel v mislih paciente – kako se bodo pri njem bolje počutili, kako bodo lažje premagali morebitne strahove in skrbi in tudi, kako bodo po operaciji lažje in hitreje okrevali. Tako je prišel do genialne zamisli in zobozdravstvene storitve združil s spa tretmaji.

Kako je to videti v praksi?

Vsak kotiček v njihovi kliniki je zasnovan premišljeno in v skrbi za dobro počutje – marsikdo se v njej počuti kot v kakšnem centru dobrega počutja –, od sproščujoče glasbe do aromaterapije. Prostori so lično opremljeni in ustvarjajo prav sproščujoče vzdušje.

Dr. Trampuš je ustvaril poseben protokol zdravljenja, ki omogoča popolno in celovito storitev, od aromaterapije do sproščujoče limfne drenaže pred obiskom ordinacije in terapij s kisikom, s katerimi vam bodo skrajšali čas okrevanja. Ponujajo tudi avtotransfuzijo krvi, obogatene z ozonom, dobite pa lahko tudi dodatni odmerek vitaminov, mineralov in aminokislin.

Z izbranimi spa tretmaji do hitrejše regeneracije po posegu. FOTO: Blaž Samec

Ker se številni pacienti bojijo operacije in bolečine, ki bi bila lahko z njo povezana, je dr. Trampuš poskrbel tudi za to: pacienti lahko med posegom spijo, saj omogočajo analgosedacijo. Gre za stanje zmanjšane zavesti, ki ga v celoti nadzoruje anesteziolog. To je posebej priporočljivo pri bolj zahtevnih posegih ali za posameznike, ki imajo izrazit strah.

To je samo eden od številnih zadovoljnih pacientov dr. Zdenka Trampuša.

