Oglas, ki spodbuja ženske, naj se uprejo svojim možem

Donald Trump je v soboto v oddaji Fox & Friends kritiziral igralko Julio Roberts, ker je nastopila kot moderatorka oglasa kampanje Harris-Walz, torej Kamale Harris in kandidata za podpredsednika Tima Walza, ki ženske opozarja, da je »njihov glas njihova izbira, ne glede na to, kako glasujejo njihovi možje ali kdo drug.«

»Zelo sem razočaran nad Julio Roberts. Ko bo to še enkrat pogledala, ji bo nerodno, da je res to rekla,« je dejal Trump, ko je klical v oddajo. »Mislim, da to ni način, kako žene in možje urejajo stvari v zakonu. Tudi če imate grozen in slab odnos, boste to, za koga boste glasovali, povedali svojemu možu,« je dejal. Oglas je požel številne kritike, češ da je netakten in neprimeren ter da ima pokroviteljski odnos do žensk.

»Če moraš lagati svojemu soprogu o volitvah, je to očitno najmanjši problem, ki ga imaš v zakonu ...« je na družbenem omrežju X zapisal neki uporabnik. »Julia Roberts je glas za tem izredno slabim političnim oglasom, ki sporoča: Ker so vam moški, kot je vaš mož, odvzeli pravico do izbire splava, jim to lahko vrnete tako, da uveljavite pravico do izbire Harrisove in Walza,« je zapisal profesor na kolidžu Boyce Denny Burk na omrežju X.

Kolumnistka Caryn Sullivan se je odzvala s stavkom: »Ne bodi ta ženska,« v ločeni objavi pa je zapisala, da »oglas, v katerem nastopa igralka Julia Roberts, spodbuja ženske, naj se uprejo svojim možem ali jim lažejo, ker cilj (splav) upravičuje sredstva.«

Pastor Doug Pagitt, izvršni direktor organizacije Vote Common Good, ki je zasnovala oglas, je za Wall Street Journal povedal, da so za oglas porabili približno 30.000 dolarjev. Vsebino so izbrali že leta 2022, ko so poslušali pričevanja žensk, ki so dejale, da bodo za to, če ne volijo Trumpa, plačale visoko čustveno ceno pri svojih družinah.

Julia Roberts je bila ena od številnih zvezd, ki so podprle kampanjo Harrisove. V začetku tega meseca se je vrnila v svoje rojstno mesto Smyrna v Georgii, da bi volivce v zvezni državi spodbudila, naj glasujejo za Kamalo Harris in Tima Walza.

»Upam, da se bodo vse ženske, ki so nocoj tukaj, pogovorile z vsemi moškimi, ki jih nocoj ni tukaj, in da se bodo vsi pogumni moški, ki so nocoj tukaj, pogovorili z vsemi drugimi moškimi, ki jih nocoj ni tukaj,« je rekla v svojem nagovoru.

Junija je z igralcem Georgeem Clooneyjem gostila dogodek demokratske kampanje, na katerem so zbrali več kot 30 milijonov dolarjev.