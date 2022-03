Okus, ki so ga poznale že naše babice

Pravijo mu bolj star, bolj fin! Spoznajte okusen in aromatičen seneni sir Zelene Doline, ki bo vaše brbončice razvajal s pristnim in naravnim okusom, kot so ga poznale naše babice.

Osnova za seneni sir je seneno mleko, ki je najbolj tradicionalna oblika pridelave mleka in obuja tradicijo naših dedov in babic ter čas, ko je delo potekalo z mislijo na dobrobit živali, saj je njihova prehrana prilagojena letnim časom. Krave pomlad, poletje in jesen preživijo na lokalnih pašnikih. Pozimi pa uživajo predvsem seno in za dodatek prejmejo izbrana žita. Fermentirana krma, na primer silaža, je strogo prepovedana. Zaradi tega je seneno mleko odlično za proizvodnjo sira.

Seneni sir Zelene Doline odlikuje poln aromatičen okus, ki obuja spomine na tradicijo in okuse pristne domačnosti, v katerih so uživali naši predniki.

Lastnosti, slovensko poreklo mleka, kakovost mleka in proizvodni proces v Sloveniji senenemu siru Zelene Doline dajejo pečat »Izbrana kakovost Slovenija«, način zorenja pa oznako »Zorjeno po tradicionalni metodi«. V skladu s standardi zavoda Seneno je tudi nosilec certifikata Seneno, ki dokazuje skladnost postopkov in senenih proizvodov s predpisanimi zahtevami.

To pa niso edine oznake, s katerimi se lahko pohvali seneni sir Zelene Doline. Je ponosni nosilec oznake »Brez GSO«. Mlekarna Celeia je edina certificirana mlekarna v Sloveniji, ki potrošnikom že 10. leto zagotavlja izdelke iz mleka krav, ki niso bile krmljene z rastlinami in krmnimi mešanicami, ki bi bile proizvedene iz gensko spremenjenih rastlin.

Vabimo vas, da ga poskusite in okusite najboljše iz mleka slovenskih kmetij!

Naročnik oglasne vsebine je Mlekarna Celeia