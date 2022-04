Ona 365 je Erika Žnidaršič

Priloga Ona, revija Onaplus in spletna stran onaplus.si so nocoj razglasile zmagovalko tradicionalnega izbora Ona 365. Letos prvič po izboru bralk in bralcev je to postala novinarka in voditeljica pogovorne informativne oddaje Tarča na RTV Slovenija Erika Žnidaršič. Onini bralci ste jo izglasovali izmed deseterice finalistk, ki jih je izbrala strokovna komisija: Ali Žerdin, urednik Sobotne priloge, Valentina Smej Novak, filozofinja, Bojana Leskovar, publicistka, in Sabina Obolnar, urednica revije Onaplus in priloge Ona.

Ob razglasitvi zmagovalke je strokovna komisija o tem, zakaj je prav Erika Žnidaršič Ona 365 za leto, ki je odšlo, dejala: »Ker je novinarka, ki profesionalno in nezadržno odkriva prikrito. In še: ker je resnica osnovni odlok življenja. A izbrale ste jo tudi ve, spoštovane bralke, in vi, spoštovani bralci, tudi za vas je ona glas resnice. Tukaj in zdaj je še kako pomembno, da ponovno – in vedno znova, če bo treba, povzamemo filozofinjo Hannah Arendt: 'Naj živi pravičnost, čeravno propade svet.'«

Lavreatinja Erika Žnidaršič se nam je ob podelitvi nagrade Ona 365 pridružila v studiu in z nami spregovorila o poslanstvu novinarke ter zakaj je v teh časih še toliko bolj pomembno, da se odločno borimo za resnico, pravičnost in boljši jutri. Videointervju si lahko ogledate spodaj.

Poleg zmagovalke se je za naziv Ona 365 potegovalo še devet izjemnih in navdihujočih Oninih žensk, ki si za svoje delo prav tako zaslužijo poklon. To so: Eva Bobnar, ambasadorka humanitarnega projekta V Kranju dobro v srcu mislimo; Eva Pavlič Seifert, kmetica in umetnica iz Hiše Mandrova; Janja Garnbret, najuspešnejša športna plezalka vseh časov; Jasmina Cibic, umetnica, ki sodobnemu času nastavlja ogledalo; prof. dr. Maja Čemažar, eksperimentalna onkologinja; Samanta Mamić, negovalka v centru starejših Zimzelen Topolšica; Saša Kralj, profesorica angleškega jezika na Srednji gradbeni, lesarski in vzgojiteljski šoli ŠC Novo mesto; Urška Kolenc, predsednica društva Junaki 3. nadstropja; in Skupina Inštitut 8. marec.