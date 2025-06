OZN: Stopnje rodnosti po svetu so v neprecedenčnem upadu

Nedavno poročilo Združenih narodov za prebivalstvo (UNFPA) opozarja na skrb vzbujajoč globalni trend upadanja rodnosti. Fenomen, ki ga označujejo kot »neprecedenčni upad«, je razširjen po vsem svetu in vpliva na različne demografske skupine, ne glede na njihovo ekonomsko stanje.

Poročilo temelji na obsežni raziskavi, izvedeni v 14 državah, ki vključujejo tako visoko kot nizko rodne države, med njimi Južno Korejo, Tajsko, Italijo, Madžarsko, Nemčijo, Švedsko, Brazilijo, Mehiko, ZDA, Indijo, Indonezijo, Maroko, Južno Afriko in Nigerijo. Te države skupaj predstavljajo tretjino svetovnega prebivalstva.

Raziskava je zajela 14.000 ljudi, tako mlade odrasle kot tiste, ki so že presegli reproduktivno obdobje. Ugotovitve kažejo, da ena petina anketirancev ni imela ali ne pričakuje, da bo imela želeno število otrok. Glavni razlogi za to so finančne omejitve in pomanjkanje časa. Denimo, v Južni Koreji je kar 58 odstotkov anketirancev navedlo finančne omejitve kot glavni razlog za neizpolnitev svojih reproduktivnih želja, medtem ko je bil ta odstotek na Švedskem najnižji, in sicer 19 odstotkov, poroča BBC.

Pomanjkanje časa

Pomanjkanje časa je še en pomemben dejavnik, ki vpliva na odločanje o številu otrok. Primer Namrate Nangia iz Mumbaja, ki dela v farmacevtski industriji, medtem ko njen mož dela v podjetju za pnevmatike, ponazarja to težavo. Zaradi dolgotrajnih voženj na delo in nazaj ter visokih stroškov vzgoje enega otroka se par težko odloči za drugega otroka. Kot poudarjata, so stroški izobraževanja, šolskih avtobusov, plavalnih lekcij in celo obiskov pri zdravniku preprosto previsoki.

Zanimivo je, da je samo 12 odstotkov anketirancev navedlo neplodnost kot vzrok za neizpolnitev svojih reproduktivnih želja, vendar so bili ti deleži večji v državah, kot so Tajska, ZDA, Južna Afrika, Nigerija in Indija.

Ugotovitve kažejo, da ena petina anketirancev ni imela ali ne pričakuje, da bo imela želeno število otrok. FOTO: Matej Družnik

Dr. Natalia Kanem, vodja UNFPA, poudarja, da je upad rodnosti večinoma posledica občutka, da ljudje ne morejo ustvariti družin, kakršne si želijo. To je po njenem mnenju prava kriza. Demografka Anna Rotkirch, ki svetuje finski vladi glede populacijske politike, dodaja, da je proučevanje reproduktivnih namer na globalni ravni pomembno, saj so dosedanje raziskave večinoma temeljile na evropskih podatkih.

Poročilo UNFPA opozarja tudi na previdnost pri odzivanju na nizko rodnost, saj lahko prehitri in nepremišljeni ukrepi privedejo do manipulativnih politik, kot so nacionalistične in protimigrantske politike ter konservativne politike glede spolov. Tako je nujno, da se države izognejo paniki in sprejmejo premišljene in uravnotežene demografske politike, ki bodo dolgoročno pripomogle k reševanju tega kompleksnega problema.

Različne politike

V preteklosti so nekatere države že izvajale različne politike za spopadanje z nizko rodnostjo. Na primer Kitajska, Južna Koreja, Japonska, Tajska in Turčija so bile pred 40 leti v skrbeh zaradi prevelikega števila prebivalstva in so sprejemale ukrepe za zmanjšanje rodnosti. Države, ki se soočajo s staranjem prebivalstva in nizko rodnostjo, pogosto uvajajo politike za spodbujanje rojstev, kot so finančne spodbude za družine, izboljšanje dostopa do otroškega varstva in prožnejše delovne razmere za starše. Kljub tem prizadevanjem pa mnoge države še vedno zaznavajo upad rodnosti, kar kaže na potrebo po bolj celovitih in dolgoročnih rešitvah.

Profesor Stuart Gietel-Basten iz Univerze za znanost in tehnologijo v Hongkongu opozarja, da lahko nizka rodnost in staranje prebivalstva postaneta izgovor za izvajanje nacionalističnih in protimigrantskih politik. Takšne politike lahko dolgoročno škodijo družbi, saj omejujejo raznolikost in vključevanje, ki sta ključna za trajnostni razvoj.