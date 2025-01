Zaradi nizke rodnosti je ogrožen življenjski standard

V nadaljevanju preberite:

Kar dve tretjini svetovnega prebivalstva živi v državah, kjer je rodnost prenizka, da bi se prebivalstvo obnavljalo. Zaradi tega bi se lahko po ocenah svetovalne družbe McKinsey gospodarska rast v prizadetih državah do leta 2050 znižala za med 0,4 in 0,8 odstotka. Da bi se temu izognili oziroma zmanjšali negativne vplive na življenjski standard bomo morali delati dlje, več ali pa povečati produktivnost. Pri povečevanju rodnosti so države neuspešne.