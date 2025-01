(KOLUMNA) V vrtincu demografskih sprememb

V nadaljevanju preberite:

Dva milijona sto šestindvajset tisoč tristo štiriindvajset. Toliko prebivalcev, rekordno število, ima Slovenija po zadnjih podatkih državne statistike. Še nikoli ni na našem ozemlju živelo toliko ljudi, ki se zdaj uvrščajo v najmanj sedem generacij: od predvojne, medvojne, pa armade bumerjev in pripadnikov generacij X, Y (milenijcev), Z in na koncu do tistih najmlajših iz t. i. generacije alfa, ki je bila prva v celoti rojena v tem tisočletju. V našem mikrokozmosu zdaj živi približno 0,03 odstotka svetovnega prebivalstva. Naraščanje prebivalstva je načeloma pozitivna novica, toda na drugi strani je naša celotna demografska podoba manj spodbudna.

Vse številke za leto 2024 seveda še niso na voljo, tiste za predlansko pa, vsaj kar zadeva število rojstev, vzbujajo skrb. Statistiki namreč ugotavljajo, da se je leta 2023 prvič v 102 letih, odkar spremljajo te podatke, rodilo manj kot 17.000 otrok, in sicer 16.989, kar je štiri odstotke manj kot leta 2022.