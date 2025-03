Prvič v 102 letih matere v Sloveniji rodile manj kot 17.000 otrok

Danes praznujemo materinski dan, sicer neformalni praznik, ki je k nam po prvi svetovni vojni prišel iz ZDA. Po svetu se razlikujejo datumi oziroma dnevi, ko se poklanjamo materam. Po podatkih Statističnega urada Slovenije (Surs) so predlani matere pri nas rodile najmanj otrok doslej, in sicer nekaj manj kot 17.000.

Več delovno aktivnih mater je le na Švedskem

Slovenske matere, ki imajo dva ali več otroka, so v samem vrhu EU po stopnji delovne aktivnosti, je ob materinskem dnevu navedel Surs. V starostni skupini 18–64 let je stopnja delovne aktivnosti mater z dvema otrokoma leta 2023 v Sloveniji znašala 86,2 odstotka, višja je bila le na Švedskem (88,7 odstotka). Med materami s tremi otroki ali več pa je bila 77,5-odstotna, kar je Slovenijo prav tako uvrščalo visoko, četrto mesto. Povprečje v EU je 56,8 odstotka.

Večina mater, ki so rodile v letu 2023, je bilo neporočenih. FOTO: Shutterstock

Povprečna starosti mater, ki so rodile prvič, je bila predlani 29,7 leta, povprečna starost matere ob rojstvu vseh otrok je bila 31,1 leta. Povprečna starost ob rojstvu otroka se zadnjih pet leta ni spremenila, se je pa malce zvišala povprečna starost ob rojstvu prvega otroka. Gre za najvišji vrednosti od leta 1954, ko so na voljo ti podatki.

Predlani matere rodile najmanj otrok doslej

Prvič v 102-letni zgodovini spremljanja števila rojstev so matere v Sloveniji leta 2023 rodile manj kot 17.000 otrok, kažejo podatki Sursa. Rodilo se jih je 16.989, od tega 8.677 dečkov in 8.312 deklic. Na tisoč prebivalcev se je rodilo osem otrok, kar je najmanj od leta 1922. Tudi začasni podatki za lani kažejo, da bo število rojenih med najmanjšimi do zdaj.

Povprečna starosti mater, ki so rodile prvič, je bila predlani 29,7 leta, povprečna starost matere ob rojstvu vseh otrok je bila 31,1 leta. FOTO: Voranc Vogel

Leta 2023 se je na dan rodilo v povprečju 47 otrok – med koncem tedna v povprečju deset manj, torej 37, na običajni delovni dan pa 50. Največ, 72, se jih je rodilo v petek, 12. maja, najmanj, 24, pa v nedeljo, 17. decembra.

Najpogosteje imajo dva otroka

Med ženskami, starimi najmanj 15 let, je bilo po zadnjih razpoložljivih podatkih iz leta 2021 nekaj manj kot četrtina (24 odstotkov) brez otrok. Med materami pa je bilo največ takih z dvema otrokoma, in sicer v 54 odstotkov, sledile so tiste z enim otrokom (27 odstotkov) in s tremi, teh je 15 odstotkov.

Večina mater, ki so rodile v letu 2023, je bilo neporočenih. Število otrok, rojenih materam, ki niso poročene, narašča. Leta 2023 se je v zakonski zvezi rodilo 7.383 otrok, neporočenim materam pa 9.606. Najmanj otrok so neporočene matere rodile v šestdesetih letih prejšnjega stoletja, ko je bilo takih mater okoli devet odstotkov.

Prvič so neporočene matere rodile več kot polovico otrok leta 2007, od leta 2011 pa se ta delež giblje okoli 57 odstotkov. Poročene matere so praviloma starejše od neporočenih; v 2023 so imele v povprečju 31,3 leta in so bile za 0,4 leta starejše od neporočenih mater (30,9 leta).