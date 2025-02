Parodontoza: tihi sovražnik, ki vam lahko oslabi srce in pljuča

Parodontoza je ena najpogostejših bolezni ustne votline – skoraj polovica odraslih, starejših od 30 let, kaže znake parodontalne bolezni, pri čemer približno devet odstotkov odraslih trpi za hudimi oblikami te bolezni. Čeprav je pogostejša pri starejših odraslih, lahko prizadene ljudi vseh starosti, vključno z mladostniki.

Pogosto poteka brez bolečin, zato večina obolelih sploh ne ve, da jo ima. Morda ste kdaj opazili krvavenje dlesni med čiščenjem zob ali rahlo majavost nekaterih zob, a temu niste pripisovali posebnega pomena? Prav ti so lahko prvi znaki parodontoze. Ker je bolezen precej zahrbtna, marsikdo predolgo čaka do napredovale faze, ko je škoda lahko že nepopravljiva. Parodontoza ni le estetska težava, temveč lahko privede do izgube zob in celo vpliva na splošno zdravje, saj je povezana z boleznimi srca, sladkorno boleznijo in drugimi sistemskimi obolenji.

Imate težave s parodontozo? Ni skrbi, da bi za vedno ostali brez zob.

Parodontalna bolezen ali bolezen dlesni je kronična bakterijska okužba dlesni in kosti, ki podpirajo zobe. FOTO: Depositphotos

Preventiva se začne z dobro ustno higieno

Raziskave že dolgo potrjujejo, da ustna higiena ni pomembna le za preprečevanje kariesa in parodontalne bolezni, temveč ključno vpliva na zdravje celotnega telesa. Usta so vhodna točka zdravja ali bolezni – in sami odločate, kaj bo šlo skoznje. Z redno skrbjo za ustno higieno ne skrbite le za lep nasmeh, temveč tudi preprečujete razvoj resnih kroničnih bolezni, ki bi vam lahko v prihodnosti povzročile težave.

Parodontitis je takoj za kariesom ena najpogostejših bolezni ustne votline. Gre za kronično vnetje dlesni in podpornega tkiva zob, ki se začne z nabiranjem zobnih oblog. Če obloge ne odstranjujemo redno, se spremenijo v zobni kamen, ki draži dlesni in povzroči vnetje – gingivitis.

Če gingivitis ni pravočasno zdravljen, lahko napreduje v parodontitis. Dlesni se začnejo umikati, ustvarjajo se t. i. žepki med zobmi in dlesnimi, kjer se razmnožujejo bakterije. Posledično se lahko razgradi celo kost, kar vodi v izgubo zob. A parodontitis ne vpliva le na ustno votlino – njegove posledice segajo veliko dlje in lahko resno ogrozijo celotno zdravje.

Kaj se zgodi, če parodontoze ne zdravimo

Nezdravljena parodontoza povzroča razgradnjo kostnega tkiva, kar pomeni, da zobje izgubijo oporo in izpadejo. Toda posledice niso le estetske in funkcionalne. Bakterije v vnetih dlesnih lahko vstopijo v krvni obtok in prispevajo k razvoju srčno-žilnih bolezni, povečajo tveganje za srčni infarkt in kap ter otežijo obvladovanje sladkorne bolezni. Raziskave kažejo, da kronična vnetja, kot je parodontoza, povečujejo sistemsko vnetje v telesu, kar lahko vodi v pospešen razvoj ateroskleroze in drugih resnih zdravstvenih zapletov. Prav tako je bolezen povezana z večjo možnostjo za prezgodnji porod pri nosečnicah in s povečanim tveganjem za razvoj demence v starosti. Zaradi teh daljnosežnih posledic je ključno, da se ukrepa pravočasno – ne le zaradi zob, temveč zaradi celostnega zdravja.

»Nasmeh ni le stvar estetike. Je tudi kakovost življenja in naša samozavest.« (dr. Zdenko Trampuš)

Če vam bodo zobje vendarle izpadli, boste pri dr. Trampušu dobili inovativno rešitev, ki vam bo spremenila življenje. Ortoimplant DENTAL SPA FOTO: Črt Piksi

Kako prepoznati parodontozo

Parodontoza se pogosto začne neopazno, zato je pomembno, da pravočasno prepoznate že prve znake. Sprva so simptomi blagi – krvavenje dlesni, občutljivost, slab zadah. Z napredovanjem bolezni se začnejo dlesni umikati, zobje postanejo majavi, poveča se razmik med njimi, v zadnji fazi pa lahko pride do popolne izgube zob. Po nekaterih podatkih naj bi parodontoza prizadela kar 40 % odraslih, pri čemer so kadilci in sladkorni bolniki še posebej ogroženi.

Sedem glavnih znakov, ki lahko kažejo na parodontozo:

krvavenje dlesni – še posebej med ščetkanjem ali nitkanjem zob

rdeče, otečene in občutljive dlesni

slab zadah (halitoza) – zaradi razmnoževanja bakterij v žepkih ob zobeh

umik dlesni – zobje so lahko videti daljši, ker se dlesni postopoma odmikajo

majavost zob – parodontoza postopoma uničuje podporne strukture zob

bolečina pri žvečenju – zaradi vnetja in poškodb vezi, ki držijo zobe na mestu

spremembe v ugrizu ali razmik med zobmi – zaradi oslabitve kosti, ki podpira zobe

Kakšno rešitev ima pacient, ki ostane brez zob

V nasprotju s splošnim prepričanjem tudi pacienti s parodontozo lahko sanjajo o popolnem nasmehu in močnem ogrizu. Čeprav morda velja splošni mit, da pacienti s parodontozo niso primerni za zobne vsadke, izkušnje številnih zadovoljnih pacientov svetovno priznane klinike Ortoimplant Dental SPA v Zagrebu dokazujejo ravno nasprotno.

Kaj je njihova skrivnost? Idejni oče in ustanovitelj klinike dr. Zdenko Trampuš je takoj po študiju razmišljal, kako pomagati pacientom z najhujšimi težavami z zobmi. Svoje znanje je zato dopolnjeval na tujem in tako od blizu proučeval najrazličnejše možnosti za težave z brezzobostjo.

Dr. Trampuš je pri zasnovi prostorov klinike poskrbel, da se bodo obiskovalci v njej dobro počutili FOTO: Črt Piksi

Ko se je vrnil v Zagreb in ustanovil kliniko, so bili njegovi cilji močno začrtani in okrepljeni z novimi pristopi, ki so tedaj veljali in še celo danes veljajo za pravo revolucijo na področju implantologije. Dr. Trampuš je tako v zadnjih 30 letih v svoji kliniki pomagal tisočim pacientom, da so spet pridobili estetiko in funkcionalnost svojih zob. Med njimi je tudi ogromno takšnih, ki so zaradi parodontoze mislili, da so obsojeni na življenje z začasnimi zobnimi rešitvami, da je pravzaprav to bolezen, ki zaradi svoje posebnosti ne omogoča trajne in zelo učinkovite metode. Številni nasmehi zadovoljnih pacientov kažejo prav nasprotno. Dr. Trampušu je z revolucionarnimi zobnimi vsadki uspelo pomagati tudi tistim, ki so se že zdavnaj sprijaznili z življenjem brez zob. »Veliko naših pacientov pride do nas zaradi brezzobosti in strahu pred zobozdravnikom ali zaradi nestabilnih protez, ki se jih želijo znebiti. Vse to so primeri, ki jih v Ortoimpant DENTAL SPA rešujemo vsak dan.« In to s sodobnimi metodami, še doda dr. Trampuš, kot je All-on-4. »Res ni več razloga za odlašanje z novim nasmehom.« In to velja tudi za vse tiste, ki imate težave s parodontozo, se vam zobje že majejo ali ste jih celo že izgubili.

Ne dovolite, da bi zaradi parodontoze izgubili nasmeh in da vam parodontoza načne zdravje. Kontaktirajte s kliniko Ortoimplant DENTAL SPA in se naročite na brezplačen pregled in posvet, kjer boste dobili odgovore na vsa svoja vprašanja. Povrnite si zdrav ugriz še pred poletjem.

Glavna inovacija, ki pomaga na videz brezupnim primerom: All-on-4 in Zygoma

V kliniki Ortoimplant Dental SPA se zavedajo, da izguba zob zaradi parodontoze ni le estetski, temveč tudi psihološki in zdravstveni problem. Z najnaprednejšimi rešitvami pacientom omogočajo, da znova pridobijo samozavest in kakovostno življenje.

Med najučinkovitejšimi metodami izstopa All-on-4, ki je idealna izbira za tiste, ki so zaradi parodontoze izgubili večino zob. S štirimi implantati v eni čeljusti omogočajo stabilno in trajno rešitev, ki povrne funkcionalnost in estetiko nasmeha. Prednost metode je tudi hitrost – pacient lahko v le nekaj dneh pridobi fiksno protezo, ki je videti in deluje kot naravni zobje.

Velik izziv v implantologiji je pomanjkanje kosti, ki je pogosto posledica dolgotrajne parodontoze. V takšnih primerih je metoda Zygoma All-on-4 idealna, saj se implantati pritrdijo v lični kosti (zygoma), kar omogoča stabilno in trajno rešitev, brez potrebe po zahtevnih presaditvah kosti.

FOTO: Darko Tomas/Cropix

Za paciente, ki imajo hudo atrofijo kosti in pri katerih klasični implantati niso mogoči, so subperiostalni in pterigoidni implantati najboljša možnost. Subperiostalni implantati so prilagojeni posameznemu pacientu in se namestijo neposredno na kost, pterigoidni pa se sidrajo v zadnji del zgornje čeljusti, kar omogoča stabilno in trajno rešitev tudi v najzahtevnejših primerih.

Parodontoza je resna bolezen, a jo lahko pravočasno zdravimo in preprečimo izgubo zob. Če ste že izgubili zobe, so moderne implantološke metode, ki jih ponujajo v Ortoimplant Dental SPA, odlična rešitev. Ne čakajte, da bolezen napreduje; dr. Trampuš bo poiskal rešitev, ki bo najbolj ustrezala vašemu stanju. Ne odlašajte več: rezervirajte svoj termin na številki +385 994803700 ali pa izpolnite obrazec za stik na uradnem spletnem mestu klinike. Obiščite jih tudi na Facebooku ali Instagramu.

