Pet nasvetov za manj stresen začetek novega šolskega leta

V tednu ali dveh pred začetkom septembra je namreč veliko energije potrebno nameniti tudi pripravam na vrnitev v šolske klopi.

V nadaljevanju ponujamo nasvete, s katerimi lahko vstop v september olajšate tako sebi kot tudi svojim najmlajšim.

1. Organizacija, organizacija in še enkrat organizacija

Starši se vsakodnevno srečujejo z usklajevanjem različnih obveznosti – in z začetkom šolskega leta se tem pridruži še kup novih. Potrebno je poskrbeti za prevoz v šolo in iz nje, v nekaterih primerih tudi za šolski obrok, organizacijo obšolskih dejavnosti in podobno. Kar močno poseže v vsakodnevno rutino, ki smo je vajeni med počitnicami.

Pri organizaciji časa vam je lahko v veliko pomoč koledar, v katerem lahko označite tako svoje kot otrokove obveznosti. Na ta način boste ostali na tekočem z vsem dogajanjem in optimizirali svoj čas, hkrati pa poskrbeli, da ničesar ne pozabite.

2. Otrokov stres občutijo tudi starši

Prvi šolski dnevi, sploh v otrokovih mlajših letih, lahko zanj predstavljajo precejšen stres. Nekateri se bodo prvič srečali s popolnoma novimi obrazi, druge pa čaka sveže ocenjevalno obdobje, ki vedno povzroči kakšno dodatno skrb.

Stiska otrok pa je običajno obremenjujoča tudi za starše, saj jim morajo v teh trenutkih izkazati še bolj izrazito podporo. Takrat je pomembno, da z otroki vzpostavite odprto komunikacijo in jih spodbudite k izražanju skrbi, ki jih pestijo. Za razbremenitev in oddih pa se v prostem času udeležite kakšne od sproščujočih aktivnosti, ki bo pripomogla k boljšemu psihičnemu in fizičnemu počutju.

FOTO: Shutterstock

3. Otrokov socialni razvoj in prilagajanje spremembam

Prvi šolski dnevi, sploh ob začetku osnovne šole in v prehodu iz osnovne v srednjo šolo, so lahko za otroka stresni tudi z vidika socialne vključenosti. Mnogi otroci se sprašujejo, ali bodo našli svoje prijatelje, to vprašanje pa spremlja tudi strah pred socialno izključenostjo. Tudi v tem primeru je izredno pomembno, da otroka spodbujamo k pogovoru in mu v primeru stiske prisluhnemo. Ponudimo mu lahko tudi kakšen nasvet, ki mu bo pomagal premagovati izzive.

4. Ali bo moj otrok učenju posvetil dovolj časa?

Z vsakim novim šolskim letom pridejo tudi obdobja, ki jih morajo otroci v celoti posvetiti učenju. A v času, ko je digitalna tehnologija v velikem vzponu in je s tem tudi veliki motilec pozornosti, se starši mnogokrat sprašujejo, ali bo otrok šolo postavil na prioritetno listo.

Na začetku je pomembno, da zaupate otrokovi samodisciplini. V kolikor pa opazite, da otrok učenju ne posveča dovolj pozornosti, se lahko z njim o tem pogovorite in skupaj poiščete način, ki mu bo v pomoč pri boljši razporeditvi časa.

FOTO: Shutterstock

5. Finančne skrbi

Seveda pa je priprava na novo šolsko leto za starše obremenjujoča tudi s finančnega vidika. Z vsakim septembrom otrok potrebuje nove šolske potrebščine, ki vključujejo tako učbenike, delovne zvezke in zvezke kot tudi ostale pripomočke, ki jih otroci uporabljajo pri pouku in med učenjem.

To leto lahko svoj bančni račun razbremenite z razdelitvijo nakupa na obroke – in to kar s svojo bančno kartico. Zdaj lahko samo v Gorenjski banki z debetno kartico Mastercard® svoj nakup razdelite na do 24 obrokov. Poleg tega pa lahko na enako število obrokov razdelite tudi dvig gotovine na bankomatu, aktivacija obročnega plačevanja je povsem preprosta in brezplačna. Za nove stranke so v Gorenjski banki pripravili tudi posebno ponudbo, saj tem ponujajo 2 leti brezplačnega vodenja kateregakoli bančnega paketa in 3,00 % obrestno mero za vezavo depozita z ročnostjo od vključno 13 do vključno 23 mesecev. Vse nove stranke bodo obenem dobile debetno kartico Mastercard® Gorenjske banke, ki edina v Sloveniji omogoča plačevanje na obroke. A pozor, akcijska ponudba traja zgolj do konca leta 2024.

Upamo, da vam kakšen od naših nasvetov pride prav, in vam želimo uspešen začetek novega šolskega leta!

Naročnik oglasne vsebine je Gorenjska banka