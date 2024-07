Petnajst tisoč kilometrov iz Pariza

Oseminštirideset olimpijskih deskarjev je prispelo v vas Teahupo'o na jugozahodni obali otoka Tahiti v Francoski Polineziji, približno 15.000 kilometrov od Pariza, kjer bodo olimpijska tekmovanja v deskanju na valovih. Ne samo da so se srečneži izognili gneči v francoski prestolnici in posteljam iz recikliranega kartona, na drugi strani sveta športniki stanujejo v plavajoči olimpijski vasi, ki ima vse, kar si (športno) srce poželi.

Olimpijci so na idiličen otok prihajali že v ponedeljek, kjer pa, tako Reuters, največji dogodek na svetu zaznamujejo plakati, nežna glasba in slovesnost dobrodošlice Te T'amu kot praznovanje lokalne kulture in dediščine.

Plavajoča olimpijska vas Aranui 5 je zasidrana v laguni približno 10 kilometrov od prizorišča Teahupo'o. FOTO: Lincoln Feast/Reuters

Tahiti oziroma Teahupo'o je bil izbran zaradi legendarnega vala, enega od najlepših in najnevarnejših na svetu, zaradi česar naj bi šlo tudi za najbolj divji šport v zgodovini olimpijskih iger. Kombinacija plitke globine grebena in sile oceana povzroči votel, cevast in uničujoč val, visok tudi do deset metrov. Šele v osemdesetih letih prejšnjega stoletja si je kdo upal deskati v Teahupo'oju, prvo tekmovanje je bilo tam organizirano v poznih devetdesetih letih, zadnja leta pa Teahupo'o gosti svetovno deskarsko ligo WSL. Svetovno znani valovi naj bi bili tudi ena od najbolj slikovitih in edinstvenih lokacij ­olimpijskih iger, če ne kar najbolj ­spektakularna.

Polemike in rekord

Izbira prizorišča je skladna z ambicijo Pariza 2024, da se igre razširijo tudi na francoska čezmorska ozemlja, s čimer so presegli dosedanji rekord najdaljše razdalje med mestom gostiteljem in prizoriščem tekmovanja. Olimpijske igre v Melbournu­ leta 1956 so namreč potekale tudi na Švedskem. Konjeniške prireditve so se pet mesecev pred tem odvile v Stockholmu, ker avstralska vlada ni hotela omiliti strogih karantenskih zakonov.

FOTO: Carlos Barria/Reuters

Priprave na olimpijski Tahiti so bile polne polemik. Načrti za postavitev novega aluminijastega sodniškega stolpa na grebenu – namesto starega lesenega – so povzročili vsesplošne proteste, tako domačinov kot naravovarstvenih organizacij, češ da bo vrtanje temeljev v koralni greben škodilo ekosistemu. Kljub temu je bila gradnja končana in greben naj bi poškodovala samo ena od delovnih bark za gradnjo stolpa, ki se je zarila v greben in poškodovala korale blizu prizorišča tekmovanja. Zapleti so nastali tudi v zvezi s primernimi nastanitvami za športnike. Zaradi majhnosti vasi ni bilo veliko možnosti, razmišljali so o prenovi hotela, ki je zaprt več kot dve desetletji, na koncu pa se odločili za 126 metrov dolgo potniško ladjo in ustvarili luksuzno plavajočo olimpijsko vas.

Ena od najbolj osupljivih naravnih kulis tokratnih olimpijskih iger ni v Parizu niti v Franciji. FOTO: Carlos Barria/Reuters

Aranui 5 (ara v maorščini pomeni 'pot', nui pa 'velik') je turistična križarka po polinezijskih otokih, ima 103 kabine, fitnes, zunanji bazen, knjižnico ... vse s pogledom na ocean. Zasidrana je v laguni približno 10 kilometrov od prizorišča Teahupo'o. »Smo v svojem malem mehurčku in delamo vse, kar lahko, za medalje,« je za Reuters povedal novozelandski deskar Billy Stairmand. Tekmovanje bo štiridnevno, potekalo bo od danes do 5. avgusta, odvisno od razmer na valovih. Čeprav so se menda izboljšale, je še vedno negotovo, kakšne bodo razmere prihodnje dni. Deskanje, ki je postalo olimpijski šport v Tokiu leta 2021, izvira iz ljudstev starodavne Polinezije. Jamske slike iz 12. stoletja prikazujejo ljudi, ki jezdijo na valovih. Polinezijci so med pomorstvom »zanesli« deskanje na Havaje, kjer je šport postal del življenja in od tam osvojil svet.