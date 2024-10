Pivoljubi imajo razlog za veselje

Pivovarna Union letos praznuje kar 160 let delovanja – zavidljiv mejnik je nedvomno dober izgovor za nekaj novega: prihaja Mestna pivovarne Union, ki bo svoje mesto dobila v pivnici.

Butična mestna pivovarna bo ostala ključen del lokalne skupnosti, hkrati pa bo to sodoben prostor, kjer se bogata pivovarska tradicija prepleta z inovativnimi pristopi k pivovarstvu. Mestna pivovarna Union bo ponujala edinstveno doživetje, saj bo združevala proizvodnjo vrhunskih piv v omejenih serijah z interaktivnimi vsebinami za obiskovalce ter omogočala vpogled v celoten proces nastajanja piva.

»Ponosni smo, da bomo s tem korakom še naprej gradili našo zgodbo v srcu Ljubljane,« pravijo idejni ustvarjalci nove pivovarne, ki je v 160 letih dosegla številne pomembne mejnike: tehnološke preobrazbe in spremembe v pivskih navadah. Kljub temu so ves čas ostali zavezani svojemu glavnemu poslanstvu – ustvarjati vrhunska piva, ki povezujejo generacije. S spoštovanjem do tradicije in usmerjeni k trajnostnemu razvoju, inovacijam in odličnosti zrejo v novo dobo pivovarstva.

FOTO: Pivovarna Union

Priljubljena Pivnica vstopila v drugo dekado, prihaja tudi Mestna pivovarna Union.

Union experience muzej je doslej obiskalo že več kot 500 tisoč obiskovalcev. FOTO: Pivovarna Union

Pivnica Union je v svojem desetletju delovanja postala prava turistična atrakcija tako za turiste kot za domače goste. To je postal kraj veselih srečanj, druženja in dobre hrane. V vseh teh letih so pivnico obiskali znani Slovenci, sledilci znamke Union in številni ljubitelji tekočega zlata.

Pivnica Union bo tako še naprej navdihovala z drznimi inovacijami in poznano kakovostjo. Pripravljajo namreč nepozabne dogodke, ki združujejo pivo, glasbo in popularno kulturo. Ostajajo zavezani lokalni skupnosti, trajnostnim praksam in ponudbi, ki bo navduševala vse, ki cenijo pristno in odgovorno uživanje.

Ministrica za zdravje opozarja: Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju!

Naročnik oglasne vsebino je Pivovarna Union