Izvršni direktor po objavi posnetka s sodelavko odstopil s položaja

Andy Byron, izvršni direktor newyorškega tehnološkega podjetja Astronomer, je po poročanju CNN v soboto odstopil s položaja, potem ko so ga opazili med objemom s sodelavko na koncertu skupine Coldplay.

Kot je podjetje zapisalo v izjavi, je upravni odbor sprejel njegov odstop in začel postopek iskanja novega izvršnega direktorja.

Po objavi viralnega posnetka so se na spletu pojavile tudi domnevne izjave Byrona, v katerih naj bi priznal okoliščine dogodka. V podjetju Astronomer so že pred tem v objavi na LinkedInu zapisali, da Byron »ni podal nobene izjave« in da so »vsa drugačna poročila napačna«. V isti objavi so naslovili tudi napačno identifikacijo tretje osebe, ki je bila vidna v posnetku.

V sredo so Byrona skupaj s Kristin Cabot, direktorico kadrovske službe podjetja, ujeli na kameri za poljub (t. i. “kiss cam”) na stadionu Gillette v Foxboroughu v Massachusettsu, preden sta oba izginila iz kadra.

»Kot smo že zapisali, v podjetju Astronomer ostajamo zavezani vrednotam in kulturi, ki nas vodita od ustanovitve dalje. Vodje so dolžni biti zgled tako v ravnanju kot v odgovornosti, in nedavno ta standard ni bil dosežen,« so zapisali v soboto.

Podjetje za upravljanje podatkov, ustanovljeno leta 2018, je priznalo, da se je »zavedanje o našem podjetju morda čez noč spremenilo«, vendar bo njihovo poslanstvo še naprej osredotočeno na reševanje podatkovnih in umetnointeligentnih izzivov.

V petek so sporočili, da bo soustanovitelj in produktni direktor Pete DeJoy začasno prevzel vodenje podjetja kot vršilec dolžnosti izvršnega direktorja.

Byronov račun na LinkedInu ni več javen, njegovo ime pa je bilo odstranjeno s seznama vodstva podjetja, kjer je zdaj kot izvršni direktor naveden DeJoy.

Na spletni strani podjetja Byron še vedno ostaja naveden kot član upravnega odbora.