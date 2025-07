Kdo je direktor, ki ga je kamera ujela v prepovedanem objemu?

V zadnjih dneh je internet preplavil viralen posnetek s koncerta skupine Coldplay. Med sekvenco »kiss cam« na stadionu Gillette v Massachusettsu kamere izberejo pare iz publike in jih predvajajo na velikih zaslonih, ko se poljubijo. Kamera je na posnetku ujela Andyja Byrona, izvršnega direktorja pri podjetju Astronomer, in Kristin Cabot, vodjo kadrovske službe pri istem podjetju, v objemu.

Ko je par spoznal, da je na zaslonih, si je Cabotova obraz pokrila z dlanmi in se hitro obrnila, Byron pa je počepnil in se skril med tribune. Glavni pevec skupine Coldplay Chris Martin se je ob pogledu na odziv para pošalil: »Ali imata afero ali pa sta zelo sramežljiva.«

Pevčev komentar je sprožil val odzivov na družbenih omrežjih, posnetek para na platformah X in tiktok pa ima več deset milijonov ogledov, poroča Business Insider. Nekateri so dogodek poimenovali »Škandal za ljudi, ki ne znajo priložiti PDF-ja k e-pošti«, drugi pa so se spraševali, ali je to »najboljši način za lansiranje romantične zveze na delovnem mestu«.

Uporabniki so Byronovo ime v Google v zadnjih 24 urah vtipkali več kot dvamilijonkrat, je v četrtek poročal Business Insider. Gre za izvršnega direktorja pri podjetju Astronomer, kjer se ukvarjajo z razvojem programske opreme. S Cabotovo sta se menda spoznala novembra 2024, ko se je zaposlila pri njih kot vodja kadrovske službe. Cabotova je samska, Byron pa poročen. Za javnost je podal izjavo, v kateri se opravičuje svoji soprogi Megan Kerrigan Byron, družini in ekipi pri podjetju Astronomer. V izjavi je prav tako zapisal, kako skrb vzbujajoče je, da je njegov »zasebni trenutek« postal javen brez njegovega soglasja.

Po poročanju portala TMZ, ki je kot vir navedel predstavnika Astronomerja, naj bi bila izjava, ki je zakrožila po spletu, sicer lažna. Medtem ko pri podjetju Astronomer še niso uradno komentirali incidenta, je posnetek afere postal eden najbolj komentiranih in spremljanih dogodkov na spletu v zadnjem času.