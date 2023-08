Po poplavah so se izlegli poplavni komarji

V nadaljevanju preberite tudi:

Ali je komarjev zadnje dni res več ali se nam samo zdi? Imamo težave samo v Ljubljani ali tudi drugod? Tomi Trilar, muzejski svetnik na kustodiatu za nevretenčarje Prirodoslovnega muzeja Slovenije, temu pritrjuje. Težave imamo tam, kjer so bile poplave in voda stoji, pojasnjuje in dodaja, da je ob sedanjih visokih temperaturah – za komarje je to že 25 stopinj Celzija – njihov razvoj zelo hiter. Domorodne vrste komarjev na podlagi ekologije imenujemo tudi poplavni komarji. Ob tem je seveda vprašanje, zakaj prav zdaj, povsem odveč.