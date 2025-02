Skupina, domnevno kult, Zizian je najverjetneje povezana z vsaj šestimi umori v Združenih državah Amerike. Vodjo kulta, Jacka Lasoto, ki se sicer identificira kot ženska in predstavlja z imenom Ziz, so v nedeljo prijele oblasti, skupaj z domnevnima Ziziancema Michelle Zajko in Danielom Blankom, zaradi oviranja in motenja posesti.

Skupino preiskujejo zaradi vsaj šestih umorov v ZDA, vključno z dvojnim ubojem v Pensilvaniji, napadom z nožem v Kaliforniji in januarskim streljanjem na mejnega stražarja. Štirje drugi člani Ziziancev so bili že pravnomočno obsojena zaradi umora.

Skrajni racionalizem

Lasotova je diplomirala iz računalništva na Univerzi Aljaska Fairbanks (UAF) leta 2013, glede na objave iz njenega bloga pa se je tri leta kasneje preselila na območje San Francisca. Tam je začela svojo kariero v tehnoloških in zagonskih podjetjih. Prijavila se je tudi na kratko prakso pri Nasi. Kmalu se je začela povezovati z racionalističnim gibanjem v Silicijevi dolini, intelektualnim gibanjem, ki poveličuje moč človeškega uma za odpravljanje pristranskosti in negativnega mišljenja, s čimer naj bi izboljšala posameznike in družbo.

Pod psevdonimom Ziz je Lasotova na blogu obravnavala osebne izkušnje, tehnologijo, filozofijo, pop kulturo, kodiranje, veganstvo in anarhizem ter se kmalu približala skrajni veji racionalistov. V eni od svojih več tisoč besed dolgih objav je zapisala: »Spoznala sem, da nisem več zmožna prenašati ljudi. Niti racionalistov. Preostanek življenja bom preživela v popolni samoti in skrivala svoja stališča pred vsakomur, ki bi mu lahko koristili. Odpovedala sem se zmožnosti videti lepoto, da pridobim zmožnost videti zlo.«

Med pripadniki racionalizma, ki so se pridružili Ziziancem, domnevno tudi nekdanji uslužbenci Googla. (Fotografija je simbolična.) FOTO: Nicholas Kamm/AFP

Leta 2019 je Lasotova skupaj s tremi drugimi člani skupine protestirala dogodku, ki ga je pripravila racionalistična organizacija. Udeležence protesta so aretirali, v istem obdobju pa je Lasotova prenehala objavljati na blogu.

Lažna osmrtnica

Kmalu po protestu so Ziz in njeni privrženci začeli potovati po ZDA. Nekaj časa so živeli na čolnu, kasneje pa so se nezakonito naseljevali na tujih posestih po Kaliforniji in Severni Karolini. Leta 2022 je bil za Lasotovo izdan nalog za aretacijo, ker se ni pojavila na sodišču za zaslišanje v povezavi s protestom. Njena odvetnica je na sodišču trdila, da je umrla v nesreči s čolnom. V enem izmed aljaških časopisov je bila objavljena tudi osmrtnica, čeprav je bila še vedno živa.

Jessica Taylor, raziskovalka umetne inteligence, je za tiskovno agencijo AP dejala, da je poznala več članov skupine Zizian, vključno z ustanoviteljico. Zizianci so si po njenih besedah prikrojili racionalistično dogmo, da bi opravičili kršenje zakona. Poulomi Saha, docentka na Univerzi Kalifornije, Berkeley, ki se ukvarja s preučevanjem kultov, je za BBC pojasnila, da je kult kot skupino težko opredeliti. Kljub temu se več značilnosti skupine Zizian ujema s tipičnimi kulti.

Najemodajalca petdesetkrat zabodli

Skupina Zizian se je leta 2022 naselila v Kaliforniji. Živeli so na zemljišču Curtisa Linda, a so kmalu prenehali plačevati najemnino. Ko jim je Lind zagrozil s prisilno izselitvijo, so ga petdesetkrat zabodli in oslepili na eno oko. Dve članici Ziziancev so obsodili poskusa umora. Čeprav je bila Lasotova prav tako na kraju zločina, je napada niso obtožili.

Dogodku je sledilo še več zločinov, ki so domnevno povezani s skupino, od smrti dveh staršev članice Ziziancev pa do streljanja na mejnega stražarja. Lasotovo so aretirali v nedeljo, 16. februarja, v zvezni državi Maryland skupaj z dvema domnevnima Ziziancema, ko jih je domačin prijavil policiji zaradi oviranja in motenja posesti.

Odvetnik Lasotove, Daniel McGarrigle, aretacije ni želel komentirati. V pisni izjavi za BBC je medije in javnost pozval, naj ne špekulirajo in prihajajo do prezgodnj​ih zaključkov.