Skrajneži vseh dežel, združite se

V nadaljevanju preberite:

Zlagoma, a vztrajno se med nas plazi sluzasti duh weimarskih časov, ko se čez sadove ljudske jeze začnejo ovešati prikazni svetovnih zarot, novih verovanj in blaznih ideologij. Znova imajo skrajni levičarji in skrajni desničarji skupne poglede na svet, skupne nasprotnike, skupne vzore in idole. Oboji obožujejo Trumpa, Putina, Orbána in druge trabante ozvezdja ljubiteljev trde roke, ki jim je demokracija zgolj umirajoči fetiš dekadentnega zahoda.