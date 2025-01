Napad v Magdeburgu terjal šesto žrtev

Število žrtev decembrskega napada na božičnem sejmu v nemškem Magdeburgu je naraslo na šest, je danes sporočilo za primer pristojno tožilstvo. V bolnišnici je namreč umrla 52-letnica za posledicami poškodb, ki jih je utrpela v napadu, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Napadalec je 20. decembra z avtomobilom zapeljal v množico ljudi na sejmu, pri čemer je bilo glede na zadnje podatke notranjega ministrstva poleg šestih mrtvih še 299 ljudi ranjenih.

Že na prizorišču je policija prijela 50-letnega zdravnika po poreklu iz Savdske Arabije, čigar motiv pa ostaja nejasen.

Moški, ki je trenutno v preiskovalnem priporu, se menda opredeljuje kot kritik islama in je na spletu delil ekstremistične zapise, povezane s sovraštvom do islama. Obenem ima osumljenec po besedah notranje ministrice Nancy Faeser tudi znake duševnih motenj.

Napad se je zgodil dva meseca pred splošnimi volitvami v Nemčiji in je po več napadih z noži v lanskem letu, za katere so domnevno odgovorni islamski skrajneži, znova razgrel razpravo o varnosti in priseljevanju.