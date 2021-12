Pop ikona iz rubrike Šport in šah

Dvoboja resda še ni konec. Magnus Carlsen in Jan Nepomnjašči bosta lahko v Dubaju vsak na svoji strani zrla v šahovnico in vlekla za večino človeštva težko razumljive poteze vse do 15. decembra. A zvezdnik Carlsen se je po današnji zmagoviti deveti partiji še bolj približal zmagi, ki si jo je tako rekoč zagotovil že v šesti partiji, ko je padel tudi rekord, ki ga v 135-letni zgodovini šahovskih svetovnih prvenstev svet še ni videl. Rusa je premagal po sedmih urah in 45 minutah oziroma 136 potezah. Anatolij Karpov in Viktor Korčnoj sta leta 1978 remizirala po 124 potezah.

Magnus Carlsen je dal besedni zvezi »šport in šah« povsem drug pomen. Ne da v šahu ne bi imeli zvezdnikov, navsezadnje je ves svet spremljal zanimive poti in stranpoti Bobbyja Fisherja, ameriškega šahista, ki je vnesel nekaj nemira med prevladujoče ruske igralce, toda 31-letni Norvežan je z veliko manj potezami, kot jih je potegnil na šahovnici, postal pop ikona. Šahist z imidžem za naslovnice, čudežni deček, ki je pred očmi javnosti odrasel v moža in medtem premagal slovitega Garija Kasparova. Ta je po mnenju mnogih še vedno najboljši šahist vseh časov, toda številke govorijo v prid Carlsenu. Njegov rating v sistemu ELO, po katerem se primerjajo igralci, je segel do 2882 in je najvišji v zgodovini šaha. Z malo pomoči Wikipedije izvemo še, da je mejo 2800 doslej preseglo sedem igralcev, samo 44 velemojstrov pa ima rating višji od 2700.

Dober začetek v družini

Carlsenu v prid govorijo tudi druge številke. Pri dveh letih je menda brez težav zložil sestavljanko s 50 koščki, pri štirih komplete lego kock za otroke, stare od deset do 14 let, pri približno treh letih si je menda zmogel zapomniti imena vseh držav sveta z zastavami, glavnimi mesti in številom prebivalcev. Pri petih letih ga je oče Henrik Carlsen, inženir in amaterski igralec šaha, naučil pravil igre, vendar kakšnega posebnega navdušenja menda ni pokazal, dokler ga ni posrkala tekmovalnost: na vsak način si je želel prekositi starejšo sestro Ellen, kot je leta 2010 povedal za Der Spiegel. Premagal jo je, kmalu še očeta, a to je bil šele začetek. Pri osmih letih je igral na prvem turnirju, velemojster je postal pri 13 letih, štirih mesecih in 27 dneh. Normo (in svetovno slavo) je dosegel z zmago v nizozemskem Wijk aan Zeeju, kjer je bila vsa pozornost ljubiteljev šaha usmerjena prav v njegovo skupino C. Edini, ki ga je takrat premagal, je bil slovenski velemojster Duško Pavasovič. Svetovni prvak je postal leta 2013 po dvoboju z Višvanatanom Anandom.

Imenovali so ga že šahovski Mozart, zaradi hitre in napadalne igre se ga je prijel tudi vzdevek Bum-bum Magnus. FOTO: Giuseppe Cacace/AFP

Imenovali so ga že šahovski Mozart, zaradi hitre in napadalne igre se ga je prijel tudi vzdevek Bum-bum Magnus in še bi lahko nizali primerjave. »Ena od stvari, ki so me na začetku privlačile pri šahu, je bilo to, da lahko prideš v stik z inteligentnimi ljudmi,« je razmišljal v kolumni za britanski Telegraph ob svojem 20. rojstnem dnevu. Deset let pozneje mu je rojstni dan pokvaril velemojster Wesley So, ki ga je premagal na prvem srečanju na turneji prvakov.

A takšni primeri so redki. Svojo premoč dokazuje tudi na tokratnem svetovnem šahovskem prvenstvu v Dubaju, kjer je včeraj vodstvo pred Rusom Nepomnjaščijem (ki si je prav pred tem dvobojem dal odrezati svoj značilni čop) dvignil na 6: 3 in z njegovo »kapitulacijo« le še utrdil svoj položaj. »Carlsen je v najdaljši partiji v dvobojih za svetovnega prvaka v zgodovini četrt čez polnoč po lokalnem času strl odpor izzivalca. Partija je trajala maratonskih skoraj osem ur, odigranih je bilo rekordnih 136 potez, ki so vključevale izpuščene priložnosti, (netipično) veliko časovno stisko prvaka in vrsto prefinjenih manevrov na ravni najboljših na svetu. To je bila prva odločena klasična partija Carlsena v tovrstnih dvobojih v zadnjih petih letih. Tokrat je Magnus izvedel 'Carlsena',« je v komentarju za Delo zapisala slovenska šahovska velemojstrica dr. Jana Krivec.

Do zmage mu manjka samo še točka in pol. FOTO: Giuseppe Cacace/Afp

Carlsena bo po njenih besedah težko uloviti, drugi strokovnjaki so njegov položaj primerjali s tekom – kot bi imel v teku na sto metrov deset metrov prednosti. Dvoboj z nagradnim skladom dveh milijonov ameriških dolarjev (1,776 milijona evrov) bo dal prvaka, ko bo eden od njiju zbral 7,5 točke. Magnusu Carlsenu manjka samo še točka in pol. Naslednja partija bo jutri.