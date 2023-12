Poškodbe pri smučanju – diagnostika in fizioterapija

Smučarji si najpogosteje poškodujejo kolenski in ramenski sklep, ki sta pri tem športu najbolj obremenjena. Razumevanje smučarskih poškodb je ključno za njihovo preprečevanje in ustrezno zdravljenje.

Ali ste vedeli, da poškodbe kolena zajemajo skoraj polovico vseh smučarskih nezgod? Ob padcih si pogosto poškodujemo tudi zapestje ali palec.

V tem članku bomo raziskali svet smučarskih poškodb, od najpogostejših tveganj do najučinkovitejših preventivnih ukrepov. Kako vam v primeru poškodbe pomagamo v kliniki Medicofit, vam predstavljamo v nadaljevanju.

Najpogostejše smučarske poškodbe. FOTO: Medicofit

Zakaj pri smučanju pride do poškodb

Čeprav se poškodba pri smučanju lahko zgodi prav vsakomur, je tveganje zanjo veliko večje pri tistih, ki na zimsko sezono niso pravilno pripravljeni. Ali ste vedeli, da se največkrat huje poškodujejo smučarji v starosti med 35 in 50 let? Več poškodb je sicer pri otrocih, vendar so običajno blage.

Nesreče med smučanjem se pogosto zgodijo zaradi: slabe telesne pripravljenosti in pomanjkanja ogrevanja

premajhnega števila smučarskih lekcij

napačnega razumevanja ali neupoštevanja varnostnih pravil tako na progah kot tudi pri smučarskih vlečnicah

slabe presoje sposobnosti, kot je smučanje zunaj urejenih prog

napačne, neustrezne ali poškodovane smučarske opreme

trčenja

Tisti, ki si želijo varno uživati v smučanju, bi morali namenjati pozornost svoji telesni pripravljenosti in se pravilno ogrevati pred smuko.

V kliniki Medicofit nam številni pacienti zaupajo, da so čez leto precej manj aktivni, v zimskem času pa pogumno stopijo na smuči – pri večini poškodovancev je težava prav slaba pripravljenost mišic na telesno dejavnost, kot je smučanje.

Katere so najpogostejše smučarske poškodbe

Raziskovanje najpogostejših smučarskih poškodb je ključno za vsakega ljubitelja te zimske športne dejavnosti. Poglejmo si, katere poškodbe najpogosteje pestijo smučarje.

Ruptura ali nateg sprednje križne vezi (ACL) se najpogosteje pojavi ob hitrem zaustavljanju ali sunkovitem gibu. Ruptura ali nateg notranje kolateralne vezi (MCL) se običajno pojavi ob padcu ali udarcu v stranski del kolena. Poškodbe ramena – nategi, zlomi in izpahi: vključujejo različne poškodbe ramenskega sklepa, ki se lahko zgodijo ob padcu ali trku. Najpogosteje je poškodovana rotatorna manšeta. Zlomi zapestja in palca: posledica padcev, pri katerih se roka ali dlani usedejo na trdo podlago, kar lahko privede do zlomov zapestja ali palca. Poškodbe glave, zvini vratu in pretres možganov se pogosto pojavijo pri padcih ali trkih.

Pri večini poškodovancev je težava slaba pripravljenost mišic na telesno dejavnost. FOTO: Medicofit

Ker je smučanje šport z nekoliko večjim tveganjem, je pomembno, da smučarji upoštevate ustrezne varnostne ukrepe, nosite zaščitno opremo in izvajate preventivne vaje za krepitev mišic – s tem močno zmanjšate možnost poškodb.

Poškodbe kolena

Koleno je najpogosteje prizadeti sklep, saj zajema približno 45 % vseh poškodb pri smučanju. Najpogosteje poškodovana dela kolena sta sprednja križna vez (ACL) in notranja stranska vez (MCL) – to sta ligamenta, ki povezujeta stegnenico (femur) z golenico (tibija) znotraj kolenskega sklepa.

Prav tako pogosto trpijo tudi hrustančaste blazinice znotraj kolenskega sklepa – meniskusi, ki delujejo kot blažilci udarcev.

Kako je videti koleno po poškodbi ligamentnega aparata? Po poškodbi boste čutili bolečino v kolenu, nastane lahko oteklina in ob poškodbi lahko čutite »pok« v kolenu – ko se vez pretrga. Takoj po poškodbi je običajno koleno že manj stabilno.

Poškodbe kolena pri smučanju so pogoste zaradi narave tega športa. Običajno se zgodijo ob nezadostnem sprostitvenem mehanizmu, ko vez med smučmi in čevljem ne spusti pravočasno. Teža telesa in hitrost potem ustvarita veliko energije skozi konico smuči, kar prisilno zavrti koleno in lahko povzroči pomembne poškodbe kosti in ligamentov.

Koleno je najpogosteje prizadeti sklep, saj zajema približno 45 % vseh poškodb pri smučanju. FOTO: Medicofit

V kliniki Medicofit smo oblikovali inovativno celostno fizioterapevtsko metodo za učinkovito obvladovanje smučarskih poškodb kolena. Naša vrhunska celostna fizioterapija je usmerjena v popoln nadzor nad simptomatiko, s poudarkom na zmanjšanju bolečin, oteklin, vnetja in povečanju gibljivosti v kolenu.

Pri zdravljenju uporabljamo najsodobnejše instrumentalne naprave, kot so terapija PERISO, terapija TECAR in elektroterapija HiTOP. Te napredne terapevtske metode so zasnovane za ciljano in učinkovito zdravljenje poškodb, kar omogoča hitrejše okrevanje in obnovitev optimalne funkcionalnosti kolena.

Poškodba ramena

Če se med smučanjem znajdete v situaciji, ko ste blizu padcu, je običajno, da refleksno iztegnete roke pred seboj, da omilite padec.

Ta refleks povzroči, da se udarec padca prenese skozi roke in lahko povzroči poškodbo ramena. To se lahko kaže v obliki zvina ramena, izpaha ali celo v hujših primerih zloma kosti. Pogosta je tudi poškodba ključnice ali lopatice.

Ali ste vedeli, da je med smučarji še posebej pogosta poškodba rotatorne manšete? Nategi in rupture rotatorne manšete so presenetljivo pogosti pri teku na smučeh. Ponavljajoče se gibanje potiskanja naprej močno obremeni roke, ramena in naš hrbet.

Kar 40 % vseh poškodb zgornjih udov zajema rotatorno manšeto. Poškodbe rotatorne manšete se lahko pojavijo tudi, ko se smučar pripravlja na padec ali ob trku.

Kar 40 % vseh poškodb zgornjih udov zajema rotatorno manšeto. FOTO: Medicofit

Rehabilitacijo poškodbe rotatorne manšete v kliniki Medicofit izvajamo s poudarkom na progresivni rehabilitacijski vadbi. Ključni del našega pristopa je usmerjen v krepitev in povečanje vzdržljivosti mišic v ramenskem sklepu, vzpostavljanje pravilne mišične simetrije ter spodbujanje pravilnega gibanja v ramenskem obroču.

Poškodbe zapestja in palca

Ljudje imamo naravni instinkt, da iztegnemo roke, ko pademo – to lahko poveča tveganje za poškodbe zapestij. Zapestja so pogosto naša prva točka telesa, ki absorbira udarec padca. Pride lahko do zvina, poškodbe ligamentov ali pa tudi do zloma zapestja.

Ste že slišali za smučarski palec? Če padeš in pristaneš na rokah, medtem ko še vedno držiš smučarsko palico s trakom, pogosto pride do poškodbe, imenovane »smučarski palec«. Gre za raztrganje ulnarnega kolateralnega ligamenta v roki (UCL).

Nasvet: Da bi se izognili raztrganju ulnarnega ligamenta, vedno spustite smučarske palice, takoj ko začnete padati.

V kliniki Medicofit za zdravljenje poškodb zapestja uporabljamo manualno terapijo, sklepno mobilizacijo, inovativne instrumentalne naprave, kot so ultrazvočna terapija in elektroterapija HiTOP, ter specializirano terapevtsko vadbo. Poleg naprednih terapevtskih tehnik vam svetujemo uporabo posebne opornice za zapestje med smučanjem, ki dodatno zmanjšuje možnost nastanka poškodbe.

Poškodbe glave

Smučanje prinaša tudi tveganje za resne poškodbe glave, obraza in vratu. Najverjetnejše poškodbe glave, s katerimi se lahko srečate, so pretres možganov ali kontuzija. Vsaka poškodba glave je resna, zato je treba takoj poiskati zdravniško pomoč.

Kako se izogniti poškodbi glave? Najboljši način za izogibanje poškodbam glave je nošenje čelade in očal. Z nošenjem zaščitne opreme bistveno zmanjšate tveganje za hujše poškodbe.

Celostno zdravljenje smučarskih poškodb v kliniki Medicofit

Celostno fizioterapevtsko zdravljenje je potrebno po vsaki akutni poškodbi. Program zdravljenja v naši kliniki zajema štiri faze: diagnostična terapija, akutna fizioterapija, kineziologija in preventivna kinezioterapija.

Strokovnjaki klinike Medicofit bodo na začetku zdravljenja izvedejo specialno diagnostično terapijo, pri kateri identificirajo posledice poškodbe in razloge za njen nastanek, kot so mišične asimetrije, napačni gibalni vzorci in porušena telesna drža.

Diagnostična terapija je sestavljena iz specialnega pregleda, ki mu že sledi primerna akutna terapija z najsodobnejšimi fizioterapevtskimi napravami. Za vas uporabljamo le najboljše, kot so elektrostimulacija HiTop, Summus laser, TECAR terapija, diamagnetoterapija PERISO in številne druge.

Na podlagi celovitega diagnostičnega pregleda se oblikuje individualni načrt fizioterapevtskega zdravljenja. V tej fazi aktivno sodelujejo izkušeni fizioterapevti in kineziologi, z namenom popolne obnove gibalne funkcije vašega telesa.

Celostno fizioterapevtsko zdravljenje je potrebno po vsaki akutni poškodbi. FOTO: Medicofit

Skozi postopke zdravljenja se osredotočamo na odpravljanje specifičnih težav, ki so nastale zaradi poškodbe, pospešujemo naravne procese celjenja, hkrati pa okrepimo vaše celostno telo.

V resnični moči celostnega pristopa se razkriva tudi skrivnost preventivnega kineziološkega programa, ki se izvaja po končanem fizioterapevtskem zdravljenju. To omogoča ohranjanje splošne telesne moči in maksimalno pripravljenost telesa na zunanje obremenitve, preprečuje prihodnje poškodbe in vzpostavlja trajno dobro telesno pripravljenost.

Nasveti fizioterapevtov za preprečevanje smučarskih poškodb

Fizioterapevti klinike Medicofit so za vas pripravili nekaj nasvetov, ki vam lahko pomagajo preprečiti poškodbe v zimskem času in vam omogočijo nemoten užitek na belih strminah.

Fizična pripravljenost: Pred smučanjem ohranjajte dobro telesno pripravljenost. Izvajajte vaje za krepitev telesa, a ob morebitnih bolečinah prenehajte in poiščite našo pomoč.

Pred smučanjem ohranjajte dobro telesno pripravljenost. Izvajajte vaje za krepitev telesa, a ob morebitnih bolečinah prenehajte in poiščite našo pomoč. Tečaji smučanja: Za manj izkušene smučarje je priporočljiv obisk tečaja za izboljšanje tehnike.

Za manj izkušene smučarje je priporočljiv obisk tečaja za izboljšanje tehnike. Prilagajanje progi: Smučajte po progah, ki so primerne vašim sposobnostim, in se premikajte na zahtevnejše le, ko ste pripravljeni.

Smučajte po progah, ki so primerne vašim sposobnostim, in se premikajte na zahtevnejše le, ko ste pripravljeni. Ogrevanje: Pred začetkom smučarskega dneva se ne pozabite dobro razgibati in primerno ogreti.

Pred začetkom smučarskega dneva se ne pozabite dobro razgibati in primerno ogreti. Pravilna oprema: Prepričajte se, da oprema ustreza in je dobro vzdrževana. Nošenje čelade in zaščitnih elementov je zelo priporočljivo.

Prepričajte se, da oprema ustreza in je dobro vzdrževana. Nošenje čelade in zaščitnih elementov je zelo priporočljivo. Ne smučajte utrujeni: Smučanje je aktivnost, ki zahteva veliko energije – največ poškodb se zgodi proti koncu dneva, ko je telo že utrujeno.

Preventiva je ključ do uspeha pri izogibanju poškodb pri smučanju. Kadar pa pride do poškodbe, vas rešitev čaka v kliniki Medicofit.

