Poslednje slovo od princa Filipa

Javnost se pogreba ne bo mogla udeležiti, so se pa mnogi pokojnemu princu poklonili s cvetjem, ki so ga položili tudi pred windsorski grad. FOTO: Steve Parsons/ AFP

Venec s sporočilom britanskega premierja Borisa Johnsona, ki se je udeležbi na pogrebu odpovedal, da bi ob omejitvah omogočil udeležbo večjemu številu članov kraljeve družine. FOTO: Steve Parsons/ AFP

Krsto s pokojnikom bodo peljali na Land Roverju iz leta 2003, ki so ga izdelali po naročilu princa Filipa. FOTO: Steve Parsons/ AFP

Princ Edward z ženo Sophie in njuno hčerko Louisemed prebiranjem sporočil pred kapelo svetega Jurija na windsorskem gradu. FOTO: Steve Parsons/ AFP

Princ je sam izbral, katere medalje in odlikovanja ga bodo pospremile k zadnjemu počitku. FOTO: Kirsty O'Connor/ AFP

Pogreb bodo prenašale medijske hiše po vsem svetu. FOTO: Ben Stansall/ AFP

Britanska kraljicain člani kraljeve družine, preko televizijskih in drugih zaslonov pa tudi svet bodo danes k poslednjemu počitku pospremili princa. S tem se bo na Otoku končalo uradno žalovanje, ki se je začelo po smrti vojvode edinburškega minuli petek. Od tedaj počiva v zasebni kapeli gradu Windsor. Tu je s kraljico in zmanjšanim krogom kraljevega gospodinjstva preživljal svoje poslednje življenjsko obdobje, ki ga je zaznamovala pandemija novega koronavirusa.Na pokojnikovo željo slovo ne bo potekalo z državniškimi častmi, imel bo slavnostni kraljevski pogreb, kakršnega je imela kraljica mati, spremljalo pa ga bo tudi nekaj vojaških enot. Zaradi pandemičnih omejitev se bo pogrebne slovesnosti udeležilo le trideset žalujočih, med katerimi med drugim ne bo premiera, saj je ob omejitvah zaradi pandemije novega koronavirusa želel omogočiti udeležbo večjemu številu članom kraljeve družine. Kraljica se je pri izbiri udeležencev morala zelo omejiti, saj bi na pogreb v normalnih razmerah prišlo 800 ljudi, trudila se je, da bi bile zastopane vse strani moževe družine.Danes ob 15.40 bodo krsto prenesli skozi državni vhod gradu Windsor na notranje dvorišče, sledili ji bodo člani kraljeve družine, ki bodo hodili v pogrebnem sprevodu. Krsto s pokojnim princem bodo počastili s kraljevim pozdravom, potem pa jo položili na Land Rover, ki je bil izdelan po prinčevem naročilu leta 2003.Za njim bodo proti kapeli svetega Jurija hodili njegovi otroci: princin princesa, princainter vnuki, najstarejši med njimi (sin princese Anne)ter princain. Kraljica se bo s svojo dvorno damo peljala v bentleyju. Nihče ne bo nosil vojaške uniforme. Za krsto bo hodil tudi Filipov dolgoletni osebni tajnik, brigadirVojvodi edinburškemu se bodo na Otoku poklonili z minuto molka ob 16. uri, ko se bo v kapeli svetega Jurija začela pogrebna slovesnost, ki se je bodo poleg vseh življenjskih sopotnikov Filipovih otrok udeležili tudi vsi njegovi vnuki in vnukinje s svojimi možmi in ženami. Manjkala bo le žena princa Harryja,, ki je zaradi nosečnosti ostala v ZDA. Pokojni vojvoda edinburški je med drugim tudi osebno izbral medalje in odlikovanja, ki bodo na oltarju.Obred bo vodil dekan Windsorjasodeloval pa bo tudi vodja anglikanske cerkve, canterburyjski nadškofSlednji je po poročanju BBC opomnil, da so v pandemiji covida-19 mnogi izgubili svoje drage, tako da se bo pogreb globoko dotaknil mnogih. Ob tem bodo imeli v mislih tiste, ki so jih izgubili in ki jih niso mogli pospremiti k zadnjemu počitku. Marsikdo si navsezadnje želi tudi na prinčev pogreb.Canterburyjski nadškof je še pozval, naj se ljudje izogibajo kakršnemu koli obsojanju. »Ona je kraljica. Obnašala se bo izjemno dostojanstveno in izredno pogumno kot vedno. Hkrati se poslavlja od nekoga, s katerim je bila poročena 73 let. Mislim, da je to zelo, zelo globoka stvar ... v življenju vsakogar.« Verujočim je predlagal, naj molijo za kraljico oziroma sočustvujejo z njo in ji v svojih srcih izrečejo sožalje in upanje, da bo našla moč v teh težkih trenutkih.Pogrebno slovesnost bodo prenašale medijske hiše po vsem svetu, tudi Televizija Slovenija na svojem drugem programu z začetkom ob 15.30. Prinčev pogreb naj bi se sklenil predvidoma nekaj čez 17. uro.