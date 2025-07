Pozivi k odpovedi koncerta ruskega dirigenta Gergijeva v Italiji

V nadaljevanju preberite tudi:

Valerij Gergijev, svetovno znani ruski dirigent, prijatelj in zaupnik predsednika Putina, dolgoletni direktor (od leta 1988) slovitega Marijinega gledališča v Sankt Peterburgu, se pripravlja na nastop v južni Italiji, na festivalu Un'Estate da Re v kraljevi palači v Caserti, nekdanji palači Burbonov in Unescovem območju svetovne dediščine. To bo njegov prvi nastop v Evropi, odkar je Rusija leta 2022 napadla Ukrajino. A mnogi opozarjajo, da ne gre le za koncert in vrhunskega umetnika. »Vsak poskus, da bi zamižali na eno oko pred tem, kdo je Valerij Gergijev, ko ne dirigira, in se pretvarjali, da gre zgolj za kulturni dogodek brez politične razsežnosti ... je čista hinavščina,« je zapisala Julija Navalna v uvodniku italijanskega časopisa La Repubblica.