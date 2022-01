Pred velikim dnem za primer No-Vax

Še pred nocojčnjim zaslišanjem (po srednjeevropskem času) Novaka Đokovića na avstralskem zveznem sodišču, kjer so obravnavali njegovo pritožbo na zavrnitev vizuma, so predstavniki avstralske vlade v 13-stranskem dokumentu, ki so ga predložili sodišču, sklenili, da srbski teniški zvezdnik ni bil cepljen proti covidu-19 in da je treba njegov pravni boj za obstanek v državi zavrniti. Pred migrantski hotel Park v Melbournu, kjer naj bi bival od minule srede, so ga vnovič prišli podpret njegovi privrženci.

Danijela Zdravković, članica srbske skupnosti v Perthu v Avstraliji, ki se sicer ne šteje med strastne teniške navijače, a z velikim zanimanjem in tudi pristranskostjo spremlja Đokovićev boj z avstralskimi oblastmi, je včeraj za Delo povedala, da v Avstraliji z nestrpnostjo pričakujejo odločitev sodišča.

»Oprosti, Novak! Naša vlada je sramota!!!« FOTO: William West/AFP

»Verjetno vsi spremljamo, kaj se dogaja. Jasno je le, da je položaj zelo zapleten. Bojim se, da tu ni veliko naključij, tudi teze, da gre za politične igrice iz različnih razlogov, sploh ne zvenijo več tako neverjetno, kot so se zdele pred kratkim. Pravila so takšna, da nihče ne more v Avstralijo ali iz nje brez cepljenja, to je jasno vsem navadnim državljanom. Zakaj so pri njem naredili izjemo in ga zdaj hočejo nagnati domov, ne vem. A v naključja ne verjamem,« je bila jasna sogovornica. Dodala je, da ljudje okoli nje, tako cepljeni kot necepljeni, navijajo za Noleta. »Kolikor spremljam komentarje svojih prijateljev in komentarje po omrežjih, mu je večina naklonjena, ne le naši ljudje, tudi Aussiji,« je dejala.

S fotografij izpred melbournskega hotela, ki so zakrožile po svetu, so člani srbske skupnosti pod vodstvom pravoslavnega duhovnika na današnje štefanovo molili zanj, mladi, odeti v srbske zastave, pa plesali kolo, medtem ko se je predsednica srbske vlade Ana Brnabić že včeraj pohvalila, da je pri predstavnikih avstralskih oblasti za Đokovića izpogajala kuharja za pripravo hrane brez glutena, naprave za trening in telefon.

Manjkalo ni niti plesanje kola, ki je na videoposnetkih obkrožilo svet. FOTO: Loren Elliott/Reuters

Njegovi privrženci v domovini so se ob nagovorih njegove družine tudi ta konec tedna zbirali pred srbsko skupščino v Beogradu. Oče Srđan Đoković je včeraj k podpori sinu pozival z besedami, da so tudi v zgodovini kaznovali velike šampione, kot sta bila Mohamed Ali ali Jesse Owens, in da je njegov sin kriv zato, ker je bil desetletje pri njih najboljši.

V svetovnem tenisu nič ne bo več isto

Tudi novinar srbskih Večernjih novosti iz Melbourna je zapisal, da devetkratni zmagovalec Australian Open »nikoli ni bil priljubljen v Avstraliji med tako imenovano elito in mainstreamovskimi mediji«. Da je vse od teniškega turnirja Adria Tour junija 2020 (v Zadru se je okužilo več ljudi, tudi on sam) dobil slabšalni vzdevek No-Vax z namigovanjem na njegovo izjavo iz začetka pandemije, da bo razmislil o karieri, če bo cepljenje pogoj za potovanja.

»Višek pravega novinarskega divjaštva in blaznosti pa se je začel, ko je objavil, da so mu odobrili zdravniško izjemo.« Spomnil je, da niti premier Scott Morrison ni skrival ciničnega nasmeha ter da je v samo desetih minutah večkrat ponovil, da se mora srbski tenisač vrniti s prvim letalom.

Noletovi privrženci so se tako kot večkrat v zadnjih dneh na poziv njegovega očeta Srđana Đokovića tudi včeraj zbrali pred srbsko skupščino v Beogradu. FOTO: Oliver Bunic/AFP

»V zgodbi Đoković v Avstraliji je preveč paradoksov, dnevnopolitičnih iger in nelogičnosti,« je zapisal komentator Danasa, ki je ugotavljal, da so kilometri besed o tem, ali je njegova odločitev, da se ne cepi, pravilna ali ne, v tem primeru povsem odvečni. »Najprej, to je njegova zasebna stvar, zatem pa to posredno ni pomembno. Pomembno je samo, ali je prekršil kakšen tamkajšnji zakon (uredbo, razglas ali kaj drugega) ali ni.« In da ne glede na to, »ali v Melbournu zaigra ali ne, po koncu te 'vojne in miru' v svetovnem tenisu nič ne bo več isto.«

Rok za prijavo na žreb za Odprto prvenstvo Avstralije je pojutrišnjem, turnir pa se začne naslednji ponedeljek.