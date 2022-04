Predsednik, ki ga rešuje velikonočni zajec

Američani so zaskrbljeni za svojega predsednika. Med proslavljanjem velike noči na trati pred Belo hišo je pred Joeja Bidna skočil velik zajec oziroma nekdo, preoblečen vanj, da bi preprečil debato o Afganistanu, v katero se je predsednik zapletel z obiskovalci. Prva dama Jill mu je pred tem narekovala, kaj lahko bere otrokom. Devetinsedemdesetletni demokratski prvak kaže svoja leta in sredi najhujše vojne v Evropi in galopirajoče inflacije se njegovi stranki na novembrskih kongresnih in drugih volitvah ne obeta nič dobrega.

Podpora Bidnu je, sodeč po raziskavah javnega mnenja, katastrofalno nizka in čudaški javni nastopi jo le še poslabšujejo. Foto Mandel Ngan/AFP

Resnici na ljubo je Biden vso svojo dolgo politično kariero slovel po besednih spodrsljajih, njegovo domnevno starostniško skrivanje v delawarski vili med zadnjo predvolilno kampanjo pa je bila poteza genija. Jezični republikanski predsednik Donald Trump je tako dobil ves medijski prostor za ustvarjanje slabega vtisa z žaljivkami in slabo premišljenimi ocenami, s čimer mu je uspelo odbiti številne sredinske volivce. Velik del republikancev pa še vedno verjame, da so bile Trumpu volitve ukradene, pandemija in preveč velikopotezni odgovori nanjo so prinesli rekordno inflacijo in Rusija je z napadom na Ukrajino postavila na glavo vso dosedanjo mednarodno ureditev. V takšnih razmerah bi si Američani v Beli hiši želeli premišljenega in odločnega voditelja, Bidnu pa morajo predstavniki za tisk popravljati ali celo preklicevati njegove številne izjave. Celo demokrati ne vidijo radi, da njihov predsednik pred neizklopljenim mikrofonom novinarja nasprotne usmeritve imenuje pasji sin ali poziva k spremembi režima v ruskem Kremlju brez dogovora s kongresom in celo svojimi svetovalci.

Rokovanje z zrakom

Na novembrskih volitvah se bojijo republikanskega prevzema kongresa ter s tem v veliki meri konca demokratskega določanja politične agende. Na to kažejo katastrofalni rezultati raziskav javnega mnenja, ki jih Bidnovi dvomljivi javni nastopi le še poslabšujejo. Predsedniku je spodletelo, vprašanje je le, v kolikšni meri, je pred kratkim pisal Washington Post. Ne pomaga, da so demokrati tudi sami vse bolj razdeljeni glede levih političnih programov, ki jih je kljub predstavljanju za sredinskega politika v Beli hiši zagovarjal Biden. Senatorka iz Massachusettsa Elizabeth Warren javno poziva k njihovemu nadaljevanju, njen kolega iz Zahodne Virginije Joe Manchin je del teh že krivil za rekordno inflacijo. Američani so vse bolj nezadovoljni tudi zaradi kriminala v demokratsko nadzorovanih mestih ter navala ilegalnih migrantov na meji z Mehiko. Vsekakor si ne želijo predsednika, ki ga od razprav z državljani vleče stran velikonočni zajec in ki izjavlja, da mu neimenovani sodelavci ne pustijo v Ukrajino.

Ob nedavnem prvem obisku prejšnjega demokratskega predsednika Baracka Obame v Beli hiši po koncu njegovega mandata je bilo jasno videti, kakšno osebnost bi si na vrhu izvršne oblasti ZDA želeli celo Bidnovi sodelavci. Foto Leah Millis/Reuters

Ob nedavnem prvem obisku prejšnjega demokratskega predsednika Baracka Obama v Beli hiši po koncu njegovega mandata je bilo jasno videti, kakšno osebnost bi si na vrhu izvršne oblasti ZDA želeli celo Bidnovi sodelavci: navdušeno so obkrožili nekdanjega predsednika in ignorirali sedanjega, pa čeprav so se najbrž zavedali televizijskih kamer. Za Bidnom se vse bolj vlečejo tudi očitki osebne korupcije, saj zdaj tudi demokratom naklonjeni mediji priznavajo avtentičnost zelo dvomljivih vsebin s pozabljenega prenosnika sina Hunterja. Njegov oče predsednik kljub temu že napoveduje še eno kandidaturo, pa čeprav ga je doslej reševalo predvsem dejstvo, da je njegova namestnica Kamala Harris, podpredsednica ZDA, še bolj nepriljubljena med prebivalstvom. Še kakšen javni nastop, na katerem se bo rokoval z zrakom okrog sebe ali nasprotnika zmerjal z lažnivim vojačkom s pasjim obrazom, bi lahko spremenil tudi to, pa naj skoraj osemdesetletnega predsednika res pestijo starostne težave ali ne.