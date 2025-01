Pripravljeni na avanturo? Pet ključnih nasvetov za popoln oddih

Aktivne počitnice brez stresa: kje, kako in s čim začeti

Načrtovanje je ključ do brezskrbnega oddiha, vendar pustite nekaj prostora za nepričakovane dogodivščine. Če potujete z avtodomom, raziščite najboljše kampe, a pustite nekaj dni odprtih za raziskovanje krajev, ki jih odkrijete med potjo. Raziskave kažejo, da nas nepričakovane izkušnje bolj osrečijo kot vnaprej načrtovane, saj element presenečenja spodbuja močnejše občutke veselja in navdušenja.

Izberite aktivnosti, ki vas resnično veselijo

Kamping, karavaning, pohodništvo, kolesarjenje, plezanje ali celo vožnja s kajakom – ključno je, da izberete aktivnosti, ki vas navdihujejo. Začetniki se lahko odločite za lažje pohodniške poti ali najem e-koles, ki olajšajo raziskovanje hribovitih krajev. Pomembno je, da uživate v gibanju in tem, kar delate.

Slovenija je pravi raj za outdoor navdušence in tiste, ki cenijo stik z naravo. S svojo raznolikostjo na majhnem prostoru ponuja vse: od osupljivih Alp do mirnih gozdov in termalnih vrelcev, od smaragdne Soče do vinorodnih gričev.

Pripravite pravo opremo

Za aktivni oddih je ključna prava, varna in udobna oprema. Če načrtujete kampiranje, poskrbite za kakovosten šotor, spalne vreče in drugo opremo za kampiranje. Pohodniki ne pozabite na dobro obutev in opremo, kot so pohodniške palice in nahrbtnik z dovolj prostora za nujne potrebščine. Če so čevlji novi, jih pred potovanjem obvezno »razhodite«, saj žulji lahko po nepotrebnem pokvarijo razpoloženje. Avtodomi so odlični za tiste, ki želite združiti udobje s svobodo raziskovanja. Pri izbiri kampa bodite pozorni na lokacijo, infrastrukturo in ponudbo lokalnih aktivnosti.

Ne veste, kje začeti? Na sejmu Alpe-Adria, osrednjem sejmu turizma v Sloveniji, lahko spoznate specializirane ponudnike, ki vam bodo z veseljem pomagali izbrati najboljšo opremo za vaše potrebe.

Načrtovanje prepustite najboljšim: zakaj obiskati sejem Alpe-Adria Vse, kar potrebujete, vas čaka na enem mestu! Od 29. januarja do 1. februarja 2025 bo na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani sejem Alpe-Adria z več kot 300 razstavljavci, med njimi bo več kot 130 lokalnih turističnih društev in zvez. Posebnosti sejma Kamping vasica Decathlon – na ogled bo več kot 50 razstavljenih šotorov. Avtodomi in prikolice – razstavljali bodo Adria Plus, MegaMobil, Avtocenter Stipič, AC Glavan, Margos in Adventurefreek. Dodatna oprema – prtljažniki in nosilci (Thule, Yakima), električna kolesa. Začnite načrtovati svojo naslednjo avanturo na sejmu Alpe-Adria!

Na sejmu Alpe-Adria lahko sami preverite najnovejše modele šotorov, dodatkov za kampiranje in avtodome ter povprašate strokovnjake za nasvete. FOTO: Žiga Koren, sejem Alpe-Adria

Kam po navdih za naslednjo avanturo

Ko načrtujemo potovanja, se pogosto zanašamo na kombinacijo preverjenih nasvetov in družbena omrežja. Na vrhu seznama so zagotovo osebna priporočila – po raziskavi Booking.com jih kar 45 % zaupa osebnim izkušnjam bližnjih prijateljev in družine. Sledijo družbena omrežja, na katerih kar 39 % popotnikov išče navdih. Objave prijateljev, vplivnežev in čudovite fotografije destinacij nam pomagajo sanjariti, kje bi želeli preživeti svoj naslednji oddih.

Če želite vse navdihujoče nasvete združiti s priporočili domačinov in preverjenimi informacijami, je sejem Alpe-Adria dogodek, kjer se začnejo vaše počitniške sanje. Na njem boste našli ponudnike, ki vam pomagajo načrtovati nepozabna doživetja – od informacij o kampiranju in karavaningu do adrenalinskih avantur v zraku in vodi.

Na sejmu Alpe-Adria se bo predstavilo več kot 300 razstavljavcev, med njimi več kot 130 lokalnih turističnih društev. FOTO: Žiga Koren, sejem Alpe-adria

Raziskujte kot domačin

Zakaj bi porabili ure in ure za iskanje skritih kotičkov, ko pa lahko vse informacije in ideje dobite na enem mestu – na sejmu Alpe-Adria. To je priložnost, da odkrijete skrite kotičke v Sloveniji, po Jadranu in širše, ki jih je težko najti na spletu. Osrednji turistični dogodek združuje 300 razstavljavcev, med njimi več kot 130 lokalnih turističnih društev, ki delijo preverjene nasvete o nastanitvah, kulinaričnih doživetjih, aktivnostih in drugih možnostih za nepozaben oddih. Naj se na sejmu začne vaše odkrivanje avtentičnih doživetij, ki jih ne boste nikoli pozabili.

Sejem Alpe-Adria 29. januar–1. februar 2025, Gospodarsko razstavišče, Ljubljana Kdaj nas lahko obiščete: SREDA, 29. januar 2025: 10.00–19.00

ČETRTEK, 30. januar 2025: 10.00–19.00

PETEK, 31. januar 2025: 10.00–19.00

SOBOTA, 1. februar 2025: 10.00–18.00

S spletno vstopnico se na sejem lahko pripeljete brezplačno z mestnimi avtobusi LPP. Več o sejmu, razstavljavcih in obsejemskem programu na www.alpe-adria.si

