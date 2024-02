Projekt Posodi mi psa - za tiste, ki si psa želijo, a ga ne morejo imeti

Projekt Posodi mi psa povezuje posameznike in prostovoljce s skrbniki psov, ki zaradi različnih razlogov ne zmorejo zagotavljati sprehodov svojemu psu. O projektu smo se pogovarjali s Katjušo Rajovec, ustanoviteljico neprofitnega zasebnega Zavoda Muri.

"V osnovi je bil projekt zasnovan predvsem z namenom pomagati psom, ki svoje življenje preživljajo na verigi ali zaprti v boksu. Vseh psov, ki so obsojeni na takšno življenje, sicer ne moremo rešiti. Lahko pa v življenja nekaterih z malo truda prinašamo srečo in nepopisno veselje," je prepričana Katjuša Rajovec, ki ob tem dodaja: "Zmotno je namreč razmišljanje, da je ob omembi psov iz verig, v ozadju nesocializirano vedenje ali celo agresija. Največkrat je namreč ravno veriga in z njo nenehno omejevanje ter nezmožnost sproščanja nagonov, povzročitelj vse več nezaželenih vedenj."

Težek začetek, a motivacije ne manjka

Sogovornica pove, da so projekt začeli polni optimizma, volje in entuziazma. "Vendar smo ravno na tisti strani, ki ji je pomoč pravzaprav povsem brezplačno ponujena, večinoma naleteli na negativen odziv. Kot to velja za večino dejavnosti pri opravljanju našega poslanstva k izboljšanju dobrobiti tako zapuščenih kot skrbniških živali, tudi v tem primeru ne bomo obupali, predvsem zato, ker se nam je po objavi o prvem doseženem vzajemnem primeru sprehajanja psa oglasilo kar nekaj posameznikov, ki imajo željo postati prostovoljni sprehajalec oziroma sprehajalka."

Kako poteka

Zaenkrat se projekt osredotoča na savinjsko regijo z Zasavjem. Sogovornica poziva vse bralce, ki bi se želeli priključiti projektu kot skrbniki psov ali kot prostovoljci - sprehajalci, da jih kontaktirajo prek elektronske pošte na naslov zavoda (zavod.muri@gmail.com).

Projekt je zastavljen tako, da sprehajanje psov poteka po vnaprej določeni poti ter vključuje sprostitev s kratkimi vajami za psa. Sprehod se prilagaja tudi individualnim potrebam psa, glede na starost, morebitne vedenjske težave in drugo. "Ko bo projekt enkrat bolje zaživel, se bo izvajal organizirano in pod mentorstvom ter z vnaprej opravljenimi izobraževanji s področja pasjega vedenja."

Več na deloindom.si.