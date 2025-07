Raziskovalci odkrili najstarejše naselje ljudi ob evropskem jezeru

Ekipa arheologov z Univerze v Bernu in albanskega Inštituta za arheologijo je ob obali Ohridskega jezera pri vasi Lin odkrila doslej najstarejše naselje ljudi ob evropskem jezeru. Ostanki lesenih kolk, temeljev hiš na koliščih, živalskih kosti, bakrenega orodja in izrezljanih keramičnih kosov kažejo, da je naselje staro med 6.000 in 8.000 let, poroča Reuters.

Sedem let trajajoča podvodna izkopavanja, na globini treh metrov, so razkrila več kot tisoč vzorcev lesa, ki jih preiskujejo s pomočjo radiokarbonskega datiranja in dendrohronologije – analiza letnic dreves omogoča natančno časovno umeščanje. Samo približno odstotek območja naselja – ocenjeno na šest hektarjev – je bilo doslej podrobno raziskanega.

FOTO: Reuters

Novoodkrita skupnost, ki jo je obdajala lesena ograja in je vključevala od 200 do 500 ljudi, se je ukvarjala z lovom, ribištvom, kmetijstvom in živinorejo – kar po oceni strokovnjakov kaže na stabilno ekonomijo in napredno tehnologijo tistega časa. Arheolog Adrian Anastasi izpostavlja, da je ta skupnost pokazala visoko inteligenco in prilagodljivost pri gradnji in življenjskem slogu, poroča Reuters.

Po besedah Alberta Hafnerja iz Bernske univerze so podobna naselja, odkrita v Alpah in Sredozemlju, stara približno pol tisočletja manj. Ohridsko jezero, eno najstarejših na svetu, je zaradi čudovitih pogojev ohranilo izjemno dobro ohranjene organske materiale.

FOTO: Reuters

Popolno raziskovanje območja bi lahko trajalo več desetletij. Odkritje ima izjemen pomen za razumevanje širjenja kmetijstva in kulture skozi Evropo, saj kaže, da je bil Balkanski polotok pomembna prehodna regija za agrarne in tehnološke inovacije.