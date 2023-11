Razumevanje fibromialgije in vpliv sodobne fizioterapije

Fibromialgija ali sindrom fibromialgije je kompleksna in kronična motnja, ki je zaradi izraženih simptomov prevečkrat napačno razumljena in nediagnosticirana.

Tipični simptomi fibromialgije se odražajo v hudi mišično-skeletni bolečini, ki je razpršena po vsem telesu, z utrujenostjo, motnjami spanja, težavami s spominom in nihanjem razpoloženja (v določenih primerih celo depresijo in anksioznostjo).

Vzroki za nastanek fibriomialgije nam je trenutno še neznan, vendar gre za kombinacijo genetskih, okoljskih in psiholoških dejavnikov. Nastanek fibromialgije sprožijo tudi dogodki, kot so travmatska poškodba, okužba in psihološki stres.

Celostno zdravljenje fibromialgije v kliniki Medicofit je osredotočeno na obvladovanje fibromialgije in izboljšanje kakovosti življenja tistih, ki živijo s to boleznijo.

Ali ste vedeli, da ni univerzalnega zdravila za ozdravitev fibromialgije? Vendar se s sodobnim fizioterapevtskim zdravljenjem pomagajo izboljšati simptomi, zmanjšati bolečine, izboljšati vzorci spanja in telesna funkcija.

Kako vam v kliniki za fizioterapijo Medicofit pomagajo do izboljšane telesne funkcije in spodbujanja duševne odpornosti, vam razkrivamo v nadaljevanju.

Zakaj nastane fibromialgija

Natančni mehanizem za nastanek fibromialgije v telesu ni znan, vendar gre za preplet genetskih, okoljskih in psiholoških dejavnikov ter načina, kako možgani obdelujejo signale bolečine.

Ljudje s fibromialgijo so bolj dovzetni za občutenje bolečine v primerjavi z zdravo populacijo, saj so njihovi bolečinski receptorji še posebej občutljivi na vzdraženje.

Posledično fibromialgija negativno vpliva na biokemično ravnovesje v možganih, ki je odgovorno za bolečino, razpoloženje in spanec.

Na vsakem posamezniku se fibromialgija odraža drugače, zato je treba razumeti, da gre za resnično stanje in ne le nekaj izmišljenega.

Če se poučimo o bolezenskem stanju, potem bolje podpiramo tiste, ki za njo trpijo, in jim pomagamo pri obvladovanju njihovih simptomov/soočanju z življenjem.

Vpliv fibromialgije na telo

Fibromialgija vpliva na celotno telo, saj prizadene številne telesne sisteme, kar se odraža v različnih simptomih:

razširjena bolečina po vsem telesu , ki prizadene obe polovici telesa, nad in pod pasom, prizadene mišice, sklepe, mehka tkiva in skelet. Bolečina je stalna ali se ponavlja v ciklih;

, ki prizadene obe polovici telesa, nad in pod pasom, prizadene mišice, sklepe, mehka tkiva in skelet. Bolečina je stalna ali se ponavlja v ciklih; kronična utrujenost , ki je ne izboljša počitek ali spanje;

, ki je ne izboljša počitek ali spanje; motnje spanja , oboleli ne more zaspati, težave ima z ohranjanjem spanca ali doseganjem vseh faz spanca. Pomanjkanje spanja dodatno poslabša kronično utrujenost in prispeva k povečani zaznavi bolečine;

, oboleli ne more zaspati, težave ima z ohranjanjem spanca ali doseganjem vseh faz spanca. Pomanjkanje spanja dodatno poslabša kronično utrujenost in prispeva k povečani zaznavi bolečine; kognitivne težave oziroma »fibro megla« se odraža v težavah s spominom, koncentracijo in splošno mentalno jasnostjo;

oziroma »fibro megla« se odraža v težavah s spominom, koncentracijo in splošno mentalno jasnostjo; psihološka nestabilnost, ki se odraža v motnjah razpoloženja, depresiji in anksioznosti.

ki se odraža v motnjah razpoloženja, depresiji in anksioznosti. glavoboli in migrene so pogosti simptom pri fibromialgiji;

so pogosti simptom pri fibromialgiji; prebavne težave , kot so bolečine v trebuhu, napenjanje, zaprtje in/ali driska;

, kot so bolečine v trebuhu, napenjanje, zaprtje in/ali driska; občutljivost na zunanje dražljaje, kot so svetloba, hrup, temperature in dotik.

Dejavniki tveganja, ki vplivajo na njen razvoj

Natančni vzrok za nastanek fibromialgije ostaja negotov, vendar je bilo ugotovljenih več dejavnikov tveganja, ki prispevajo k njenemu razvoju:

spol (ženske so pogosteje diagnosticirane kot moški),

(ženske so pogosteje diagnosticirane kot moški), travmatska poškodba (nesreča, okužba ali psihološki stres),

(nesreča, okužba ali psihološki stres), genetsko nagnjenje (bližnji družinski član s fibromialgijo poveča verjetnost razvoja),

(bližnji družinski član s fibromialgijo poveča verjetnost razvoja), revmatske bolezni (fibromialgija se pogosteje razvije pri pacientih, ki že obolevajo za revmatičnim stanjem, kot je revmatoidni artritis ali eritematozni lupus),

(fibromialgija se pogosteje razvije pri pacientih, ki že obolevajo za revmatičnim stanjem, kot je revmatoidni artritis ali eritematozni lupus), psihološki dejavniki (visoka raven stresa, anksioznost, depresija),

(visoka raven stresa, anksioznost, depresija), motnje spanja,

sedeč življenjski slog in pomanjkanje redne telesne dejavnosti.

Pomembno se je zavedati, da prisotnost enega ali več od zgoraj naštetih dejavnikov tveganja ne pomeni takojšen razvoj fibromialgije!

Celostno zdravljenje fibromialgije

Celostno zdravljenje fibromialgije v kliniki Medicofit se začne z diagnostiko, ki jo opravi fizioterapevt diagnostik.

Naslednje faze rehabilitacije fibromialgije zahtevajo fizioterapijo, kineziologijo in postrehabilitacijski program.

Vsak pacient ima 60-minutno individualno terapijo s strokovnjakom fizioterapije/kineziologije in 30-minutno instrumentalno obravnavo.

Diagnostika

Začetek fizioterapevtskega zdravljenja fibromialgije zajema diagnostični pregled, kjer se pridobijo podatki o funkcionalnem stanju telesa.

Zavedati se je treba, da medicinsko diagnozo postavi zgolj specialist medicine, najpogosteje specialist revmatologije.

Fizioterapevt diagnostik opravi fizioterapevtski diagnostični pregled, na podlagi katerega se zastavi individualni fizioterapevtski program zdravljenja.

Diagnostični pregled se začne s poglobljenim pogovorom (anamnezo) o preteklih zdravstvenih težavah, o pojavu simptomov, o času trajanja simptomov, kdaj je bolečina najslabša, kdaj se pojavi in kdaj izgine.

Opravi se klinični pregled, na katerem se izvede inspekcija in palpacija telesa (pregled občutljivih točk na dotik, mišične zakrčenosti, sklepne mobilnosti in stanja kože).

Izvedejo se meritve artrokinematike in gibljivosti za vpogled v obseg gibljivosti in morebitno zmanjšano mobilnost v sklepu.

Izvedejo se meritve mišične moči za vpogled v delovanje mišičnega razmerja, moči in vzdržljivosti.

Izvede se poseben test za fibromialgijo, ki preveri občutljivost na dotik 18 točk po vsem telesu in dodatno se oceni prisotnost razširjene bolečine po telesu.

Ključnega pomena je, da se postavi pravilna diagnoza, saj simptomi fibromialgije sovpadajo s simptomi avtoimunih in vnetnih bolezni.

Fizioterapija

Fizioterapevtsko zdravljenje je ključnega pomena pri obvladovanju simptomov in izboljšanju psihofizičnega stanja pacienta.

Strokovnjaki fizioterapije v kombinaciji z manualno, instrumentalno in vadbeno terapijo zmanjšajo bolečine, povečajo mišično moč, izboljšajo sklepno gibljivost in zmanjšajo napetost v telesu.

Izvajajo manualno terapijo, sklepno mobilizacijo in miofascialno sproščanje, kar sprosti mišično napetost in sklepno zakrčenost ter zmanjša bolečino.

Izvaja se instrumentalna terapija, ki pozitivno vpliva na celični metabolizem, spodbuja prekrvitev, sprošča globoka tkiva in spodbuja celjenje.

Uporabljajo se najsodobnejše naprave, kot so terapija TECAR WINTECARE, diamagnetoterapija PERISO, visokoenergijski laser SUMMUS , visokotonska elektrostimulacija HiTOP.

Terapevtska vadba je ključen del fizioterapevtskega zdravljenja fibromialgije, saj izboljša kardiovaskularno delovanje, poveča pretok kisika v pljučih, prekrvitev in mišično moč.

Terapevtska vadba se sproti prilagaja na podlagi sposobnosti in napredka vsakega pacienta s fibromialgijo.

Strokovnjaki fizioterapije vam pomagajo vzpostaviti pravilno telesno držo in biomehaniko gibanja, svetujejo vam, kako izboljšati spalno higieno in kako zmanjšati stres v življenju.

Kineziologija

Strokovnjaki kineziologije (strokovnjaki človeškega gibanja) so v izredno pomoč pri obvladovanju simptomov fibromialgije.

S svojim znanjem so usposobljeni za analizo gibalnih vzorcev in ocenjevanje funkcionalnih sposobnosti. Ocenijo biomehaniko gibanja, mišična neravnovesja in gibalne disfunkcije, ki vplivajo na bolečine in funkcionalno pripravljenost telesa.

Posebna kineziološka vadba dokazano izboljša občutek bolečine, zmanjša občutek kronične utrujenosti, izboljša kakovost spanja in vsakodnevno delovanje posameznika s fibromialgijo.

Progresivna vadba je usmerjena v splošno krepitev telesa, povečanja mobilnosti telesa in proprioceptivnih sposobnosti (koordinacije in ravnotežja, zaznave v prostoru).

Strokovnjaki kineziologije vam svetujejo pri tehnikah za optimizacijo telesne drže, poravnave telesa in mehanike gibanja med opravljanjem dnevnih aktivnosti.

Spodbujanje učinkovitih vzorcev gibanja in posledično zmanjšanja obremenitev mišično-skeletnega sistema se pri posameznikih s fibromialgijo zmanjša bolečina in občutek nelagodja v telesu.

Postrehabilitacija

Zdravljenje fibromialgije je dolgotrajen in kompleksen proces, pri katerem je ključnega pomena ohranjati mišično moč, gibalno funkcijo in splošno telesno pripravljenost.

V kliniki Medicofit se zavedajo pomembnosti dolgotrajne fizioterapevtske obravnave pacientov s fibromialgijo, zato so pripravili poseben postrehabilitacijski program.

Postrehabilitacijski program za paciente s fibromialgijo je sestavljen iz posebne kineziološke vadbe, ki pripravlja telo na vsakodnevne obremenitve.

Ker verjamejo v celostno zdravljenje, vas v kliniki Medicofit vodijo skozi dolgoročno zdravljenje fibromialgije, obvladovanje njenih simptomov in vam pomagajo pri ponovni vzpostavitvi nadzora nad svojim življenjem. VAŠA POT DO NOVEGA ŽIVLJENJA.

