Restavraciji KOGO priznanje Michelin Selected tretje leto zapored

Da gre za prostor, kjer se lokalna tradicija in sodobna kulinarika srečata v prepričljivi in izvirni zgodbi.

Priznanje Michelin Selected, ki ga prejmejo restavracije z izrazitim občutkom za kakovostne sestavine in potencial za kulinarično odličnost, pa daje tudi nov zalet vsem gastronomskim zgodbam, ki se snujejo v kleti Vinakoper in restavraciji KOGO.

FOTO: Jaka Ivančič

Za chefa Tilna Župevca to priznanje ni le potrditev dosedanjega dela, temveč predvsem navdih za ustvarjanje: »Od prvega priznanja naprej čutim odgovornost in hkrati motivacijo, da ustvarjam še bolj poglobljeno; z občutkom do lokalnega, spoštovanjem do vsega, kar Istra ponuja, in z mislijo na tiste, ki sedejo za našo mizo. Naši krožniki nastajajo iz lokalnih surovin in tradicije, a vedno z malce igrivosti, sodobne drže in – tudi delčkom mene. Prav to, da se gostje vedno znova vračajo raziskovat, okušat in doživljat, mi daje največji zagon. Oni so moje ogledalo.«

Ponos ob prejemu priznanja deli tudi direktor Vinakoper, mag. Borut Fakin, ki je poudaril: »Tretje Michelinovo priznanje je prišlo ob pravem času. Z ekipo KOGO si nenehno postavljamo nove izzive in visoke standarde. Eden takšnih je vsekakor tudi letošnje odprtje gastro laba KeBon, stičišča vrhunskih ustvarjanj in doživetij istrske gastronomije, v katerem potekajo timbildingi in kuharski tečaji ter druženja za zaključene skupine. In prav ta interakcija z gosti, ljubitelji istrske gastronomije, zagotovo daje nov navdih za kulinarično ustvarjanje. Priznanje, kot je Michelin Selected, potrjuje, da gremo v pravo smer, morda celo tja, kjer nas doslej še ni bilo.«

Posebna zahvala gre tudi Marku Kozelu in Aljoši Mlinarju, ki z izjemnim občutkom vodita restavracijo KOGO in s svojo predanostjo pomembno prispevata k skupnemu uspehu.

FOTO: Jaka Ivančič

Ekipi restavracije KOGO in Vinakopra priznanje sprejemata s ponosom in hvaležnostjo. Ob prejemu znaka Michelin Selected, ki je bil podeljen danes na Brdu pri Ljubljani, sta za priložnostno fotografijo stopili skupaj v gastro ustvarjalnem prostoru KeBon – tam, kjer domujejo njihovi okusi, ideje in skupna vizija.

Z novim priznanjem v rokah, ustvarjalnim zanosom v kuhinji in iskreno predanostjo lokalni zgodbi ostajata KOGO in KeBon prostor navdiha, izjemnih okusov in gostoljubja. Veselimo se vseh, ki bodo z nami soustvarjali nova doživetja na krožniku, ob kozarcu vrhunskega vina ali ob prijetnem pogovoru. Dobrodošli!

