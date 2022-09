Ribje izobilje

Verjetno ste opazili na kakem družbenem omrežju, kdo vse je dopustoval na Jadranu. Kdor da kaj nase, to mora pokazati, sicer bi bilo škoda časa in kun. Pri najbolj vnetih ne gre brez fotografije s kakim velikim pladnjem morskih repov. Možje sporočajo, da so še vedno poglavarji, ki znajo poskrbeti za svoje pleme ali rod. Pri tem je skoraj vseeno, ali so se do teh metrskih rib ali zabojčkov konkretnih ribakov dokopali z lastno prekaljenostjo in znanjem, ali pa jim mošnje omogočajo nakup od lokalnih ribiških umetnikov.

Objava fotografije poglavarja z ribami ima poleg nagajivega izzivanja zavisti še vsaj eno pomembno dimenzijo: gre za dokumentacijo vse redkejšega sobivanja med človeško vrsto in vrsto, ki izginja. Rupert Murray je že pred leti s svojim filmom Konec vrste napovedal, da bodo ribe nekje okoli leta 2050 izginile. Adijo tuni, lososi, polenovke, sardele, brancini, kovači in drugi.

Niti koprski ribiči zadnje čase nimajo sreče. Ribič vrže tri kilometre mrež in vanje ujame 14 rib. Kar ne odtehta niti za nafto, kaj šele za spuščanje in dvigovanje, čiščenje in šivanje mrež ... V Istri in Dalmaciji pa je en milijon turistov, ki bi (nujno) jedli sveže ribe in se tudi slikali z njimi, seveda. Nič čudnega, če potem ribič na Kornatih mojemu kolegu Tomažu odkloni prodajo rib, ker jih je obljubil gostilničarju po 45 evrov za kilogram. Gostilničar jih potem proda po 110 evrov za kilogram. Pred gostiščem so zato privezane samo tiste jahturine nad 20 metrov. Naravna selekcija, pač. Turisti z majhnih barčic, tisti brez njih pa še bolj, si lahko le kje v kakšni betoli privoščijo južnoameriške lignje in kozice. Domači ribiči me tolažijo, da bo oktobra, ko bodo turisti odpeketali, ribja izbira boljša. Ampak če kornatski gostinci prodajajo dobre ribe po 110 evrov, imajo vsi uvodoma omenjeni fejsbukaši več kot utemeljen razlog za objave s trofejami. Danes si jih redki še lahko privoščijo, čez 30 let bodo to zgodovinske fotografije o časih velikega ribjega izobilja.