Rubiales je menda nadlegoval tudi angleške reprezentantke

Če bi izbirali imena, ki so negativno zaznamovala leto na stari celini, bi se na seznamu skoraj zagotovo znašel nekdanji predsednik španske nogometne zveze Luis Rubiales. Šestinštiridesetletni športni funkcionar je bil splošni javnosti malo znan obraz, dokler ni poleti s svojim nedopustnim vedenjem zasenčil zgodovinskega naslova španske ženske nogometne reprezentance na svetovnem prvenstvu v Avstraliji in Novi Zelandiji ter pristal na naslovnicah domala vseh pomembnejših medijev. Z neokusnim držanjem za mednožje in drugimi obscenostmi se je proslavil že med finalno tekmo z Anglijo, sodu pa je izbilo dno, ko je med podelitvijo medalj prvakinjam brez soglasja poljubil špansko reprezentantko Jennifer Hermoso. Odziv na krivice občutljivo in feministično špansko družbo je bil buren.

Rubiales se za svoje vedenje ni nikoli zares pokesal, da bi ohranil svoj položaj, je zatrjeval, da je bil poljub, ki naj bi bil plod razposajenosti, soglasen. Z vsakim poskusom obrambe je tonil globlje in na koncu ostal brez mesta na čelu panožne zveze, vse od takrat pa v javnost kapljajo nove podrobnosti dogajanja v Sydneyju.

Trepljanje, božanje

Kakor je razvidno iz poročila, ki ga je Fifa objavila sredi tedna, se je Rubiales menda neprimerno obnašal tudi do angleških reprezentantk. Po besedah Debbie Hewitt, predsednice Angleške nogometne zveze (FA), ki je nastopila kot priča v disciplinskem postopku Fife proti Rubialesu, je Španec med drugim po obrazu božal nogometašico Laure Coombs, prav tako je menda na videz nasilno poljubil reprezentantko Lucy Bronze.

Predsednica FA je poudarila še, da se je počutila zelo neprijetno, ko je opazovala, kako je Rubiales čestital španski izbrani vrsti, saj je menda eno od deklet potrepljal po zadnjici. Šokiral pa jo je tudi poljub Jenifer Hermoso, za katerega po njenih navedbah ni dobil privolitve.

Rubiales je med zaslišanjem Debbie Hewitt označil za hinavko, saj da je tudi sama objemala angleške reprezentantke, in ji očital, da je do njega pristranska. »Če uporabimo isto logiko, bi lahko njune objeme razumeli tudi kot fizične stike brez privolitve. Hipokrizija je očitna,« je dejal. Svoj odnos do Laure Coombs pa je opravičeval s tem, da jo je poskušal potolažiti, ker se je v finalu poškodovala.

Disciplinski odbor Fife je sicer konec oktobra odločil, da Rubialesa za tri leta suspendira z vseh dejavnosti, povezanih z nogometom na nacionalni in mednarodni ravni. Proti njemu pa v Španiji prav tako poteka sodni postopek.