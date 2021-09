Šahovska legenda in stavek v TV-seriji

V nadaljevanju preberite:

Nona Gaprindašvili je leta 1978 postala prva igralka, ki so ji priznali naslov šahovske velemojstrice. FOTO: Wikipedija

Njen boj

»To je boj, ki sem ga začela, in to je boj, ki ga nadaljujem,« je ob tožbi povedala za New York Times. FOTO: Reuters

En sam stavek v televizijski seriji Damin gambit je tako prizadel gruzijsko šahovsko velemojstrico, da je vložila tožbo proti Netflixu za pet milijonov dolarjev (4,3 milijona evrov). Serija je sicer izmišljena, govori o genialni šahistki Beth Harmon, ki v času hladne vojne pomete z največjimi šahovskimi mojstri. V zadnjem delu, ki naj bi se dogajal leta 1968, radijski komentator moskovskega turnirja med drugim pravi: »Edina nenavadna stvar pri njej je v resnici njen spol, čeprav to ni nekaj posebnega v Rusiji. Tam je Nona Gaprindašvili, vendar se kot svetovna prvakinja nikoli ni soočila z moškim.«To je prizadelo zdaj 80-letno Gaprindašvilijevo, ki je leta 1978 postala prva igralka, ki so ji priznali naslov šahovske velemojstrice. Bila je petkratna svetovna prvakinja, nepremagana od leta 1962 do 1978. Poleg tega, da je naslov obdržala 16 let, je gruzijska šahovska legenda pogosto igrala tudi na odprtih turnirjih in tekmovala s številnimi moškimi, med njimi s tremi svetovnimi prvaki:inZdaj njeni odvetniki obtožujejo Netflix, da je seksističen in omalovažujoč do njene kariere, ali kot po pisanju svetovnih medijev piše v tožbi, »da je drzno in namerno lagal o njenih dosežkih zaradi poceni namena; izmišljeni junakinji uspe, kar ni nobeni drugi ženski na svetu«. V tožbi je tudi zapisano, da je do leta, ko se dogaja sporna epizoda serije, Gaprindašvilijeva tekmovala z najmanj 59 moškimi šahisti – med njimi z 28 hkrati v eni tekmi. Poleg tega jo je serija upodobila kot Rusinjo, medtem ko je seveda Gruzijka.Damin gambit je posnet po romanu Walterja Tevisa iz leta 1983, glavno junakinjo igraSerija je lani postala Netflixova največja uspešnica doslej, saj si jo je v prvih štirih tednih, odkar je bila na voljo za pretakanje, ogledalo 62 milijonov gospodinjstev. Pohvale kritikov je dobila tudi z reševanjem različnih vprašanj, kot je seksizem, s katerim so se spoprijemale šahistke med hladno vojno.Iz Netflixa so se oglasili, da ni pravne podlage za tožbo in da spoštujejo kariero Gaprindašvilijeve. Ta je za New York Times izjavila, da se počuti, kakor bi njeno celotno življenje prečrtali kot nepomembno. »Da so ženske lahko šahistke in lahko postanejo velemojstrice, je del moje zapuščine. To je boj, ki sem ga začela, in to je boj, ki ga nadaljujem.«Nona Gaprindašvili je pionirka gruzijske šahovske ženske šole. Profesionalno je začela igrati pri 13 letih, pri 20 je že postala svetovna prvakinja. Osvojila je 25 olimpijskih medalj, kasneje je bila poslanka v gruzijskem parlamentu, predsedovala nacionalnemu olimpijskemu komiteju. Še vedno igra šah na seniorskih prvenstvih.V Sloveniji je bila med drugim na svetovnem veteranskem prvenstvu leta 2018. Na vprašanje Dela, kdo je zanjo najboljši šahist na svetu, je odgovorila, da ima najraje Paula Morphyja, za šah pa sta po njenem največ naredila Bobby Fischer in Mihail Talj. Prvi je sam premagal celotno Sovjetsko zvezo, drugi pa je prvi pokazal, da je šah v bistvu šport. »Proti njemu si bil prisiljen misliti, se boriti, nikakršne priprave ti niso pomagale,« je še povedala šahistka, nekoč znana po agresivnem slogu igranja.