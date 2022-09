Sanjska mansarda, ki končno lahko zadiha brez vlage

Pri zasnovi mansarde, v kateri bomo bivali, se srečujemo s prav posebnimi izzivi. Prostorska posebnost strešnega stropa zahteva malo več dizajnerskega prilagajanja pri izbiri pohištva in dekorja. Še bolj pomembne od notranjega dizajna pa so osnove: kako poskrbeti, da bo mansarda varna in nam bo hkrati ponujala brezskrbno udobje v vseh letnih časih?

Poleg pametne izbire kakovostne strešne kritine z izolacijo moramo biti pazljivi tudi pri izbiri strešnega okna. Ta nam morajo zagotavljati po eni strani popolno neprepustnost, po drugi pa morajo omogočiti tudi dobro prezračevanje. Kakšno je torej optimalno strešno okno za bivalno mansardo?

Sanjska mansarda naj bo resnično sanjska

Nič ne bo pomagalo, če bo vaša stilska ureditev v mansardi popolna in se boste v njej, vsaj na začetku, počutili kot v kakšnem filmu. Da bo res tudi udobna in primerna za bivanje, je treba poskrbeti, da iz oken ne bo pihalo, kapljalo, da vas pozimi ne bo zeblo in da poleti ne bo peklensko vroče. In ne nazadnje: da vam vlaga ne bo zagrenila življenja.

Strešna okna Tondach EnergyPro L4 PVC so še posebej primerna za prostore s povečano zračno vlago, kot je na primer kopalnica. FOTO: Tondach

Ko boste izbirali okna, ki bodo razsvetljevala vaša mansardo, bodite pozorni, da izberete takšna, ki vas bodo branila pred zunanjimi vplivi.

Predlagamo strešna okna Tondach EnergyPro L4 PVC, ki spadajo v premium razred. Sestavljena so iz troslojnega termoizolacijskega stekla in PVC-okvirja, ki je še posebej primerno za prostore s povečano zračno vlago, kot je na primer kopalnica.

Zakaj izbrati izredno kakovostna okna Tondach EnergyPro L4 PVC

VARNO PRED VLOMI: Okna Tondach EnergyPro L4 PVC vam zagotavljajo popolno protivlomno zaščito, saj jih krasijo protivlomna stekla (v skladu z evropskimi protivlomnimi zahtevami RC 2 N, razred II, po EN 1627), ki so na zunanji strani kaljena, na notranji pa lepljena. Da se boste v svojem domu počutili še bolj varne, pa bo pripomogel inovativni varnosti sistem topSafe, ki izboljša odpornost strešnega okna pri poskusu vloma, npr. pred udarci, premikanjem kljuke z uporabo orodja ter odstranjevanjem ali razbijanjem stekla. Dodatna zaščita okna tako ni potrebna.

OPTIMALNA MIKROKLIMA: Okna so opremljena s prezračevalnim sistemom, kar pomeni, da boste lahko regulirali prezračevanje glede na svoje potrebe. Reže na vrhu okna tako zagotavljajo optimalne količine svežega zraka v prostoru, tudi zmanjšajo možnost kondenzacije in s tem ohranjajo zdravo bivalno ozračje.

FOTO: Tondach

IZVRSTNA ZRAČNA NEPREPUSTNOST: to omogoča štirikratni sistem tesnjenja, za trajnost pa poskrbi izjemna kakovost profilov, ki so ojačani s pocinkanimi elementi. Strešna okna Tondach EnergyPro L4 PVC se lahko pohvalijo z vrhunsko toplotno izolacijo (U-vrednost okna: 1,1 W/m2K in U-vrednost stekla: 0,7 W/m2K), saj se bo zaradi posebne zasnove toplota pozimi zadrževala v notranjem prostoru, poleti pa vas bo ščitila pred prevelikim segrevanjem. Okna vam bodo tako pomagala ohranjati optimalno temperaturo bivalnega prostora.

BREZ HRUPA: Okna Tondach EnergyPro L4 PVC zagotavljajo tudi dobro zvočno izolativnost (33 dB). Okna so vakuumirana in polnjena z inertnim plinom argon.

PREPROSTA UPORABA: Ker je kljuka na spodnji strani okna, boste vedno brez skrbi. Okno boste vedno lahko čvrsto zapirali in odpirali.

MATERIAL: PVC-okna so v 47 % odstotkih izdelana iz recikliranega materiala, možna pa je tudi reciklaža po poteku življenjske dobe.

Glavne značilnosti strešnih oken Tondach: Vrhunska toplotna izolacija

Visoka neprepustnost

Kljuka na spodnjem delu okenskega krila

Optimalna količina svetlobe

Dolga življenjska doba

Zdrava klima notranjih prostorov

Konstantno prezračevanje doma

Prijetnejše bivanje v mansardnih prostorih Strokovnjaki za strešna okna Tondach bodo za vašo mansardo poiskali najboljšo rešitev in vam zagotovili hitro in preprosto montažo. Razmišljate o sanjski mansardi? Zaupajte strokovnjakom za strešna okna Tondach in si pred zimo zagotovite boljše bivalno okolje. PRIDOBITE PONUDBO ZA STREŠNA OKNA TONDACH

Poiščite navdih in zasnova vaše sanjske mansarde bo še nekoliko lažja:



FOTO: Tondach

FOTO: Tondach

FOTO: Tondach

FOTO: Tondach

