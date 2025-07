Zverev o duševnem zdravju: Ne čutim volje, da bi se zbudil in šel v službo

Nemški zvezdnik Alexander Zverev je odkrito spregovoril o težavah z duševnim zdravjem in presenetil teniški svet, vključno z bratom in managerjem Mischo Zverevom. Po izpadu v prvem krogu grand slama v Wimbledonu je tretji igralec sveta razkril, da se v življenju počuti »zelo, zelo osamljeno« in da mu izven igrišča manjka veselje.

Po izpadu v prvem krogu je Zverev spregovoril o svojem nenehnem boju z duševnim zdravjem. Na vprašanje, ali se počuti huje duševno ali fizično, je Zverev jasno povedal, da njegove težave niso fizične.

»Rekel bi, da je huje psihično. Včasih se tam zunaj počutim zelo osamljeno. Mučim se. Govorim, da se mučim že vse od odprtega prvenstva Avstralije. Preprosto ne vem,« je dejal Zverev.

Nemec je že prvi dan Wimbledona doživel poraz po petih nizih proti Francozu Arthurju Rinderknechu. FOTO: Toby Melville/Reuters

»Ne čutiš volje, da bi se zbudil in šel v službo. Mislim, da ima vsak kdaj ta občutek, ne glede na to, kakšno službo ima. Kot športnik pa to močno vpliva na tvojo uspešnost.«

Zverev je na novinarski konferenci dve uri po porazu v petih nizih proti Francozu Arthurju Rinderknechu na vprašanje, ali potrebuje terapijo, odvrnil: »Morda jo bom prvič v življenju potreboval. Prestal sem veliko težav v medijih in življenju na splošno. Še nikoli se nisem počutil tako prazno.«

Oseba, ki ga najbolj osrečuje v življenju, je njegova hči Mayla. »Ampak stara je štiri leta. Moralo bi biti obratno: jaz ji moram dajati energijo, jaz jo moram osrečiti, ne obratno. To ni v redu.«

Tudi njegov deset let starejši brat Mischa Zverev je nekatere od teh izjav prvič slišal pozno zvečer kot komentator na Prime Video, poroča nemška tiskovna agencija DPA. »Do zdaj nikoli ni namignil na kaj podobnega. Tudi jaz prvič slišim te stvari,« je dejal nekdanji profesionalni igralec.