1,2 milijona ljudi po celotni Evropi dalo glas za varen in dostopen splav

Pred slabim letom dni so v Inštitutu 8. marec zagnali kampanjo My Voice, My Choice (Moj glas, moja izbira), s katero so zbirali podpise za varen in dostopen splav v državah članicah Evropske unije. Potem ko jim je decembra lani uspelo zbrati en milijon podpisov, so zdaj dosegli še zadnji prag – dodatnih 200.000 podpisov. Prag so dosegli v osemnajstih evropskih državah. Največja kampanja inštituta, o kateri so govorili po vsem svetu, se preveša v drugi del.

Čeprav je slovenska zakonodaja glede pravice do odločanja o lastnem telesu dobro urejena, po nekaterih drugih (evropskih) državah ženske nimajo te sreče. »Nesprejemljivo je, da ženske na Poljskem še vedno umirajo, ker nimajo dostopa do splava. Nesprejemljivo je, da ženske nosijo finančno breme, ker splav ni brezplačen. Nesprejemljivo je, da so ženske prisiljene prepotovati na tisoče kilometrov ali iskati nevarne alternative, ker ginekologi nočejo opravljati splava zaradi ugovora vesti,« so lani aprila poudarili v Inštitutu 8. marec, ko so začeli zbirati milijon podpisov.

Zdaj bodo 1,2 milijona podpisov odnesli v države članice, v katerih jih bodo pristojna ministrstva oziroma volilne komisije nato pregledali, je povedala direktorica Inštituta 8. marec Nika Kovač. Računajo, da bodo konec poletja podpise nato odnesli v evropski parlament, nato jih čaka sestanek s komisijo in »zaslišanje« v parlamentu. Upajo, da bo do konca prve polovice prihodnjega leta sprejeta odločitev, kaj bodo poslanci in poslanke naredili s pobudo.

Kovačeva je še povedala, da jo je v zadnjem letu dni med zbiranjem podpisov veliko držav zelo pozitivno presenetilo, med drugimi Hrvaška, v kateri je gibanje dobilo silovit pospešek, ko je pravico do splava podprla Severina, pa tudi Finska in Romunija.

Med razočaranji je Poljska – morda so tam ljudje že utrujeni od nenehnega boja, saj je zbiranje podpisov potekalo presenetljivo počasi, glede na to, kako restriktiven zakon o pravici do odločanja o lastnem telesu ima ta država. »V Inštitutu 8. marec si nismo predstavljali, da bomo vzpostavili gibanje, ki bo delovalo po celotni Evropi. Za nas je to eden od trenutkov, ko se zavedamo, kaj smo naredili,« je v prvem odzivu po zbranih 1,2 milijona podpisih za Delo še dejala Nika Kovač.

Vojna tako po kar nekaj bitkah še zmeraj ni dokončno dobljena. Do pobude se morajo namreč opredeliti evropski poslanke in poslanci. Najmanj 1,2 milijona ljudi po vsej Evropi, ki so podpisali peticijo, evropsko komisijo poziva, »naj ponudi predlog finančne podpore državam članicam, ki bi v skladu z notranjim pravom lahko omogočile varno prekinitev nosečnosti vsaki ženski v Evropi, ki še vedno nima dostopa do varnega in zakonitega splava«.

Aktivistke in aktivisti po vsej Evropi so se angažirali v boju za pravice žensk. FOTO: Črt Piksi/Delo

Ta rešitev, kot so zapisali pri Inštitutu 8. marec, bi lahko bila v obliki mehanizma prostovoljnega sodelovanja, v katerega bi se države članice lahko vključile na lastno željo. Tiste, ki bi se vanj vključile, bi kot nadomestilo za to gesto solidarnosti prejele finančno podporo Evropske unije. Pri pobudi gre za uporabo podporne pristojnosti Evropske unije v skladu s pravili, določenimi v evropskih pogodbah, in ne za pozive k usklajevanju zakonov in drugih predpisov držav članic.

»Slovenija je prva država v Evropski uniji, ki je svobodno odločanje o rojstvih otrok zapisala v ustavo. Zdaj pa smo našli še način, kako pravico do varnega splava zagotoviti na ravni Evrope,« je aprila lani dejala Nika Kovač.

Aktivistke so v zadnjem letu dni vseskozi poudarjale, da je preprečevanje nevarnih splavov vprašanje javnega zdravja, pri katerem mora Evropska unija posredovati za ohranitev svojih vrednot in ciljev. Kampanjo My Voice, My Choice so zagnali v Inštitutu 8. marec, pridružili pa so se jim posamezniki in organizacije iz Francije, Poljske, Španije, Finske, Irske, Hrvaške in Avstrije.