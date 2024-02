Sodišče ponovno odločilo: Severina in Milan morata biti enakopravna starša

Le dvajset dni po odločitvi hrvaškega vrhovnega sodišča, ki je razveljavilo odločitev splitskega sodišča v zvezi s skupnim skrbništvom Severine Vučković in Milana Popovića nad njunim sinom in skrbništvo v celoti vrnilo očetu, je v zadevi nov preobrat, pišejo hrvaški mediji.

Kot je izvedela Slobodna Dalmacija, je splitsko sodišče na seji 6. februarja letos ponovilo svojo prejšnjo pravnomočno odločitev, po kateri sta oče in mati 12-letnika dolžna »sporazumno opravljati starševsko skrb, skupaj in enakopravno«.

Deček bo tako živel izmenično pri mami in očetu, 14 dni v mesecu, na njunih naslovih v Zagrebu.

Kot navaja Jutarnji list, v odločbi piše: »Sodišče svoje odločitve ni oprlo le na mnenje otroka, ker gre za konflikt lojalnosti, temveč je odločitev sprejelo na podlagi rezultatov celotnega postopka.« Sodišče je tudi ugotovilo, da Popović ni dokazal, da bi Severina zanemarjala otroka.

Šla bom do konca

Kot pa poroča Večernji list, se je Severina že oglasila: »Šla bom do konca, zahtevala bom samostojno skrbništvo.« In da se bo še naprej borila za vse ženske in njihove otroke, ki so žrtve sistema in institucij. »Nisem pričakovala, da bo sodišče tako hitro sprejelo novo odločitev, saj je bilo v mojem primeru vse počasno, polno krivic in korupcije.« je še dodala.