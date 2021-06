Skrivnosti uspeha najboljših tenisačev na svetu

FOTO: Hervis

Topli in sončni dnevi nas kar kličejo k rekreaciji na prostem in tenis je eden izmed tistih športov, ki so naravnost odlični za poletne dni. Primeren je za vse, ne glede na spol, starost in fizično pripravljenost. Seveda pa lahko svojo igro vedno še izboljšate in dodelate. Ste se kdaj spraševali, kako so najboljši teniški igralci prišli do svojih zmag? Tokrat vam razkrivamo njihove skrivnosti uspeha.Najboljši tenisači imajo nedvomnoČe bi si jo tudi vi želeli izpopolniti, je najbolje, da si priskrbite strokovnega inštruktorja, ki vam bo pri tem pomagal in svetoval, kako iz vsakega udarca iztržiti največ, kako prihraniti energijo pri gibanju in kako predvideti, kam bo poletela nasprotnikova žogica. Poleg tega imajo najboljši igralci tudi. Njihovi treningi niso sestavljeni samo iz igre tenisa, temveč tudi iz različnih kardiovaskularnih vaj, vaj za moč, kondicijskih treningov ...Kakovostna tenis oprema doda piko na i vaši igri in vam pomaga igrati bolje, lažje ter varneje. S pravimi teniškimi copati preprečite drsenje, zagotovite stabilnost in se izognete poškodbam. Tudi teniške žogice so lahko hitrejše ali počasnejše.Poznamo več vrst loparjev; razlikujejo se po velikosti glave, ročaju in teži. Če ste v dvomih, kateri tenis lopar bi bil najprimernejši za vas, si lahko pomagate z našim prispevkom. Pravilno izbran lopar vsekakor vpliva na igro, tudi zato najboljši igralci na svetu zvesto prisegajo na svojo izbrano znamko loparjev.Srbski tenisač Novak Đoković je na poklicnem teniškem prizorišču prisoten že skoraj dve desetletji inŽe od mladih nog se je učil težke trenutke obračati sebi v prid, zato je psihološko eden najmočnejših igralcev. Verjame v to, da si moramo zastaviti visoke cilje ter narediti vse, da jih izpolnimo. Kot je značilno za vse vrhunske športnike, se nikoli ne zadovolji z že doseženim, ampak verjame v stalno izboljševanje in preseganje samega sebe.Poleg rednih treningov in trdega dela skrbi tudi za kakovostno prehrano. Prehranjuje se rastlinsko in tako dokazuje, da tudi poklicni športniki lahko dosežejo vrhunske rezultate brez uživanja mesa.Sam priporoča model, ki je tudi sicer eden najpriljubljenejših modelov te znamke. S Headom pa je ustvaril tudi lastno linijo teniških loparjev, torb in druge opreme, s katero želi vsakemu rekreativcu zagotoviti kakovostno opremo po dostopni ceni in vrhunsko igro, polno užitka.Švicar Roger Federer je pri skoraj štiridesetih letih brez dvoma eden izmed najbolj znanih in najuspešnejših tenisačev, ki se je podpisal pod številne rekorde, med drugim je– rekord, ki si ga trenutno deli z Rafaelom Nadalom. Poleg trdega dela verjame v dolgoročno razmišljanje in v to, da se moramo naučiti prilagajati različnim situacijam. Ogromen pomen pripisuje tudi ustreznemu počitku in regeneraciji telesa – meni, da je ravno zaradi pravilne regeneracije lahko tako dolgo v teniškem svetu. tenis loparji Wilson , med katerimi ima tudi lastno linijo, namenjeno tako otrokom kakor tudi odraslim. Med njimi je eden najpriljubljenejših lopar, ki zagotavlja izjemen nadzor nad udarcem po zelo dostopni ceni.Zadnji v trojici legendarnih tenisačev je nedvomno Španec Rafael Nadal. Petintridesetletnik meni, da ga je tako daleč v karieri pripeljala njegova težnja po stalni nadgradnji in izboljšanju. Vedno trenira z namenom izboljšanja svojih zamahov, udarcev, servisov. Kljub številnim izjemnim dosežkom, med katerimi je tudi dvajset grand slamov, se zaveda, da je lahko še boljši, in si za to vztrajno prizadeva.Tako kot Federer in Đoković ima tudi Nadal pri znamki Babolat lastno linijo loparjev za najmlajše igralce. Sicer pa Babolat ponuja tudi loparje, namenjene zahtevnejšim igralcem, med katerimi je denimo, ki je idealna izbira za tenisače, ki pri udarcu iščejo ravnovesje med močjo in občutkom.Skrivnost uspeha vseh treh teniških velikanov je torej v neumorni želji po izboljšanju, ne glede na osvojene lovorike. Bi tudi vi želeli nadgraditi svojo teniško igro? Začnite z izbiro pravega loparja, ki vam bo odgovarjal po teži in velikosti. Oglejte si Hervisovoin prepričani smo, da boste našli tako, s katero se boste na igrišču počutili kot eden od svojih teniških vzornikov!Naročnik oglasne vsebine je Hervis