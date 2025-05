Srce poka od mladosti in včasih poči od njene teže

V nadaljevanju preberite:

Večina odraslih je pozabila na ­obdobje, ko se zdi, da je vsak pogled simpatije usoden, šola malodane zločinska organizacija, pričakovanja staršev himalajsko visoka, ne razume pa te tako rekoč nihče. Problemi, ki se odraslim zdijo banalni, so za mlade orjaški, njihovo nereševanje pa je dejansko lahko usodno. Kako je biti mlad, v dobrem in slabem, se lahko spomnite z mladimi, ki so v okviru platforme stARTboks SLG Celje ustvarili predstavo, ki bo jutri na odru Narodnega gledališča Maribor.

Osrednji vprašanji predstave sta najstniška nosečnost in samomor, a predstava odpira še veliko več tem in okno v svet mladostništva. »Nikoli v življenju nam odvodi ne bodo prišli prav, nikoli. Vse to je samo jebeni sadizem. Kje se sploh uporabljajo odvodi?« »Za psihologijo potrebujem povprečje 4,9.« »Ne morem se skoncentrirati, v šoli me je strah, mislim na to, kaj bo doma, doma sem tesnobna, samo čakam, kdaj bo prišel v sobo, mama skozi joka, vsako noč okoli dveh, ko je dovolj pijan, začne tuliti in mama joka. Zadnjič jo je spet tolkel.« »Nimam energije. Nimam fokusa, filing imam, kot da vse vas gledam nekak' tak' od zunaj, čez neko meglo, filing 'mam, da se ljudje z mano pogovarjajo sam' še iz usmiljenja, ker sem tak' beden.« »Moja mami je čist' popizdila. Drla se je name, da ona ni vzgojila kurbe pa da sem sramota za familijo.« »Ti bi rad, da živim, da tebi ne bi b'lo težko. Isto mama, da ne bi 'mela slabe vesti, da je zajebala, foter, da me lahko še dalje maltretira, Jan, da mu ne bo krivo, učit'l'ca, da dokaže, da sistem deluje.« Zveni znano? Ko zaigra še Radiohead, se ti zdi, da si spet v ­srednji šoli …

Predstava Najbolj pa mi je čudno to, da bi se hotel prav s tabo pogovarjat o tem, kako je, ko te ni več je nastala po motivih Pomladnega prebujenja Franka Wedekinda. Besedilo za izjemno uprizoritev o življenju mladih so napisali Katja Gorečan, mentorja uprizoritve, igralca celjskega gledališča Eva Stražar in Lovro Zafred, ter skupina mladih, ki v predstavi tudi igrajo: Matic Čater (Matej), Svit Gorjup (Gašper), Miha Grasselli (Jan), Ana Kočnar (Manca), Taja Nareks (Teja), Leja Planko (Vesna), Urban Skok (Mark) in Mija Šterk (Liza).