Otroci nam lahko povedo, da so nevidni, neslišani, nerazumljeni, spregledani

V nadaljevanju preberite:

Razprave o tem, kako pogubno pametne naprave delujejo na otroke in mladino, so že tako ustaljen del vsakdanjika in medijskega poročanja, da se zdi, da izgubljamo senzibilnost. Medtem ko stroka in odločevalci v svojem tempu iščejo rešitve, tisti, ki delajo z mladino, ugotavljajo, da boj izgubljamo. Ne le da je vzgoja iz vertikale, torej odnosa med starši in otroki, prešla v horizontalno – med vrstniki –, ukradla so jo družbena omrežja. Barbara Murn Vrviščar, direktorica ljubljanskega Pionirskega doma – Centra za kulturo mladih, opozarja, da je skrajni čas, da o otrocih nehamo govoriti v tretji osebi množine in jih postavimo v središče pozornosti.

V intervjuju tudi o tem, kaj pionirskega je dandanes še vredno ohraniti, kako se generacije pionirjev razlikujejo med sabo, kako odstraniti telefone iz šol in zakaj.