Španija čaka na debeluha

Bliže ko so decembrski prazniki in z njimi tradicionalna božična loterija, bolj se v Španiji stopnjuje »preventivna zavist«. Kaj, če glavni dobitek pade tukaj, je vprašanje, ki se pojavlja domala na vsakem koraku, in da ne bi imeli manj kot drugi, Španci za vsak primer srečke kupujejo na delovnem mestu, v barih, fitnesih in drugih krajih, kamor zahajajo. A kljub vsesplošni priljubljenosti ene največjih loterijskih iger na svetu mrzlica ni nikjer bolj očitna kot pred poslovalnico Doña Manolita v središču Madrida.