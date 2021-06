Stanovanjsko problematiko rešujejo z občinskimi stanovanji

V nadaljevanju preberite:

Se spomnite družbenih stanovanj iz časa Jugoslavije? Na Dunaju je že dolgo praksa, da lahko (skoraj) vsak stalni prebivalec dobi stanovanje od države oziroma od dežele/mesta Dunaj. V avstrijski prestolnici, ki je že sto let znana po socialni stanovanjski politiki, je gradnja občinskih stanovanj v zadnjih letih ponovno zaživela in se še pospešuje.

Karl-Marx-Hof so med letoma 1926 in 1930 zgradili po načrtih Karla Ehna, v njem je okoli 1300 stanovanjskh enota za 5500 ljudi. Foto wikipedija



Tudi po drugi svetovni vojni

Eden od večjih urbanih projektov gradnje stanovanj na Dunaju je Vas v tretjem okraju; nekatera občinska stanovanja bodo za enostarševske družine. Foto PID Wien

Pri Wienerbergu Dunaj gradi kompleks občinskih stanovanj, v 10. mestnem okraju (vizualizacija) Foto AWZT/©Schreiner, Kastler

Najemnina: 7,50 evra/m² V novih dunajskih občinskih stanovanjih znaša mesečna najemnina 7,50 evra bruto na kvadratni meter bivalne površine. Bruto pomeni, da cena vključuje vodo (ne pa ogrevanja vode) in splošne komunalne stroške: odvoz smeti, čiščenje skupnih prostorov, elektriko in vodo v skupnih prostorih, vzdrževanje stavbe itd. Na splošno je najemnina v občinskih stanovanjih približno polovico nižja od tiste na komercialnem trgu. Da bi dobili ključe, najemnikom ni treba plačati varščine. Stanovanjska pogodba je sklenjena za nedoločen čas.



Za mlade, samozaposlene, samohranilce

To niso standardizirani, najcenejši stanovanjski bloki. Mnogi med njimi so zelo zanimivi projekti tako v arhitekturnem kot v sociološkem smislu. Tak je tudi načrtovan stanovanjski kompleks za enostarševske družine.Novembra leta 1920, torej dve leti po razpadu Avstro-Ogrske, po prvi svetovni vojni in razglasitvi Republike Avstrije, se je mesto Dunaj ločilo od pokrajine Spodnja Avstrija in postalo posebna avstrijska dežela. Od takrat do danes v mestni hiši, ki je tudi deželni parlament, na svobodnih volitvah prevladujejo socialisti oziroma današnji socialni demokrati – razen v obdobju 1933–1945, ko je bila domača, avstrofašistična diktatura, potem pa od pomladi 1938, po priključitvi Avstrije Hitlerjevi Nemčiji, nacistična diktatura, ki je trajala do konca druge svetovne vojne.V prvih dvanajstih letih oblasti na Dunaju so dunajski socialisti med drugim s sredstvi iz posebnih davkov, namenjenih za stanovanja, zgradili 68.000 stanovanj za delavce. Večinoma so bila v velikih stanovanjskih blokih, »delavskih trdnjavah« ali »delavskih palačah«, kompleksih, ki še vedno nosijo imena Karla Marxa, Friedricha Engelsa in številnih znanih evropskih socialističnih voditeljev iz 19. in začetka 20. stoletja. V nekaterih od teh kompleksov je več kot 2000 stanovanj.Dunajska občinska stanovanja, zgrajena med obema vojnama, niso bila velika, vendar so imela centralno ogrevanje, tekočo vodo, kopalnico in stranišče, kar ni bil standard za stanovanja, zgrajena v času Avstro-Ogrske (1867–1918), ko je dunajsko prebivalstvo hitro naraščalo. Nekaj časa, okoli leta 1870, je bil Dunaj četrto največje mesto na svetu, za Londonom, Parizom in New Yorkom. Tudi okoli leta 1910 je bil peto največje mesto na svetu, prehitel ga je Čikago. V tistih desetletjih večina novih dunajskih stanovanj ni imela vode. Natakali so jo iz tako imenovane »bassene«, pipe v pritličju. Pozneje, do konca 20. stoletja, je imelo veliko dunajskih stanovanj iz časa Avstro-Ogrske stranišče na stopnišču, eno za več stanovanj v nadstropju.Dunaj je nadaljeval agilno politiko gradnje stanovanj tudi po drugi svetovni vojni, ko je bilo v mestu uničenih ali znatno poškodovanih okoli 60 odstotkov stanovanj in družinskih hiš. V petih desetletjih, do devetdesetih let 20. stoletja, je zgradil še dobrih 150.000 občinskih stanovanj in v 21. stoletje vstopil z 220.000 takšnimi stanovanjskimi enotami. Mesto Dunaj je bilo takrat – in ostaja do danes – največji lastnik stanovanj v Evropi in eden od največjih na svetu.V devetdesetih letih so se mestni očetje odločili, da ne bodo več gradili občinskih stanovanj, ampak bodo zelo podpirali gradnjo stanovanj s subvencijami in na druge načine. Vendar je od začetka zadnjega desetletja prebivalstvo Dunaja hitro raslo. Od leta 2011 do 2020 je bilo skoraj 210.000 prebivalcev več. Z drugimi besedami, Dunaj je v zadnjih desetih letih zrasel za tri četrtine Ljubljane.Razumljivo, cene stanovanj tako za kupce kot za najemnike so v zadnjem desetletju rasle, zato se je mesto odločilo, da bo znova aktiviralo gradnjo svojih stanovanj. V začetku letošnjega leta so gradili več kot 600 občinskih stanovanj – in nenehno napovedujejo nove projekte.Eden od novejših projektov v gradnji je kompleks 74 stanovanj v Floridsdorfu, 21. mestnem okraju. Streha bo pokrita s travo, tam pa bo raslo nekaj dreves. Na balkonih stanovanj bodo vgrajeni veliki lonci za rastline pa tudi mrežaste konstrukcije na steni za plezalne rastline, in to ne samo iz estetskih razlogov, ampak tudi za izboljšanje mikroklime, toplotne izolacije stavbe. Tam bo tudi park z vodnim biotopom.Februarja je prvih 270 prebivalcev vstopilo v Wildgarten (Divji vrt) v Meidlingu, 12. dunajskem mestnem okraju. V celotnem kompleksu bo več kot 1000 stanovanj, od katerih so nekatera komunalna, nekatera gradijo stanovanjske zadruge, nekatera pa so komercialni projekti. Občinska stanovanja v Wildgartnu so velika od 33 do 112 kvadratnih metrov; skoraj vsa imajo balkon. Tako kot v drugih dunajskih stanovanjskih kompleksih, zlasti občinskih, so tudi v tem veliki skupni prostori za parkiranje koles, otroških vozičkov, rolatorjev itd., prostori za druženje, zabavo, pralnica itd. Vse to je običajno v dunajskih občinskih stanovanjskih blokih. V 6. dunajskem okraju, nedaleč od najožjega, zgodovinskega mestnega središča, kjer je bil desetletja avstrijski gospodarski inštitut, je načrtovanih 53 občinskih stanovanj: imela bodo poudarjen »zeleni odtenek«, tako kot omenjeni projekt v Floridsdorfu. Na strehi bo fotovol­taična elektrarna.Mesto v zadnjem času gradi ali podpira gradnjo občinskih stanovanj, namenjenih določenim skupinam ljudi. Na primer, leta 2022 bo dokončanih 46 stanovanj v projektu Novi Leopoldau v Floridsdorfu. Ta stanovanja so namenjena mladim. Več apartmajev ima svoj vrt, vsi drugi balkon, strešna terasa pa je skupni prostor za rekreacijo, druženje, zabavo ... Nekateri apartmaji so dvodelni, povezani, vendar v dve stanovanjski enoti z dvema vhodoma. To velja za primerno rešitev za vse bolj aktualno prakso dela na domu (domača pisarna), pa tudi na primer za življenje blizu starih staršev.Na jugu Dunaja, blizu velikega rekreacijskega območja Wienerberg, sredi katerega je dokaj veliko jezero, na štirih lokacijah gradijo 550 stanovanj. Na eni izmed teh, blizu starega vodnega stolpa, spomenika industrijske arhitekture s konca 19. stoletja, bodo zgradili 124 občinskih stanovanj. Vsa bodo imela balkon, teraso ali vrt, na voljo je tudi soba za igranje otrok, vrtec v bližini, supermarket ... Vselitev je predvidena konec tega leta. V Erdbergu, tretjem dunajskem okraju, na mestu nekdanjega železniškega vozlišča, je eden izmed večjih projektov urbanega razvoja Village im Dritten (Vas v tretjem okraju). Od skupno približno 1900 stanovanj bo 146 občinskih: od enosobnih (povprečno 37 kvadratnih metrov) do štirisobnih (94 kvadratnih metrov). Ta stanovanja so zgrajena predvsem za enostarševska gospodinjstva. Predvidenih je več skupnih prostorov, od igralnice do skupne kuhinje in otroške sobe. Na voljo bosta tudi dve veliki skupni terasi, skupni zeliščni vrt itd. Implementirane bodo tudi nekatere inovativne rešitve za pridobivanje energije za ogrevanje oziroma hlajenje tega kompleksa, uporabo deževnice itd.